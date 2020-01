Sastre: "Si perdemos ante Panathinaikos será muy difícil ya cogerlos"

El escolta balear del Valencia Basket, Joan Sastre, aseguró que si este viernes no ganan en La Fonteta al Panathiniakos será ya muy complicado que puedan alcanzar al equipo griego en lo que resta de fase regular de la Euroliga porque pasaría a tener cuatro triunfos de ventaja. "Tienen un margen importante de tres victorias pero si ganamos y recuperamos el 'basket average' los tendremos más cerca y si no, será ya muy difícil cogerlos porque tendrán una ventaja muy importante", apuntó en declaraciones a los medios. Para recuperar esa diferencia de puntos el Valencia debería ganar por más de once, pues perdió en Atenas por 91-80.

Sastre dijo además que con conscientes de que "si queremos seguir en puestos de playoff tenemos que ganar pero delante tenemos a un equipo que siempre tiene grandes jugadores". "Son un gran equipo y tendremos que hacer las cosas muy bien los cuarenta minutos para tener la victoria", subrayó Sastre, que dijo que llegan bien como equipo al choque y que también él está ya recuperado del virus que le afectó cuando mejor estaba jugando y que le ha hecho perderse los últimos partidos.

"Espero que no me haya roto mucho el ritmo pero ha sido una gripe larga, de una semana con fiebre casi todos los días, pero estoy bien y espero estar al nivel de antes", afirmó Sastre, que es uno de los jugadores llamados a cubrir la baja de Jordan Loyd las próximas semanas "Sin duda es una baja muy importante. Estaba jugando muchos minutos y era muy importante dentro del juego ofensivo del equipo. Entre todos tenemos que intentar suplirlo", concluyó.