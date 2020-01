El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, destacó la importancia de un nuevo triunfo en Euroliga, esta vez en casa ante el Panathinaikos, en un partido que aunque no arrancó bien y se puso muy favorable, hubo que sufrir para acabar sacándolo adelante. "El equipo ha sabido vivir ese momento malo, con paciencia, tranquilidad, buscando jugadores inspirados para llevarnos una victoria muy importante", declaró el tecnico taronja, que en la rueda de prensa se refirió a estos otros aspectos de la jornada.

Juego colectivo

"Destaco que todo el mundo estaba muy concentrado, metido, intenso, con más o menos acierto, pero intentando aportar muchas cosas, nuestra actividad en defensa ha sido muy buena, no hemos podido defender todas sus virtudes porque son muy buenos, pero nuestro nivel ofensivo también ha sido muy bueno, con carreras, triples€ Ha participado mucha gente".

Molestias de Sam Van Rossom

"Sam no sé qué tiene, a ver las pruebas, parece algo del isquio pero no tengo más información, me dijeron que no podía contar con él cuando lo cambié".

Sobre Doornekamp

"La mejora ostensible es que está muy eficaz desde el triple, trae tiros desde la confianza incluso punteados, si el defensor no está mordiéndole la oreja, puede tirar. Sigue haciendo lo que hacía bien a nivel defensivo y de consistencia y nos ayuda a ganar partidos".

Reacción del equipo

"Ellos han encontrado 2+1 pero le damos mucho valor a la reacción, hemos tenido las ideas claras, hemos encontrado a jugadores con mucha determinación, que han abierto la línea del triunfo. Dos rebotes de ataque tras tiro libre han acabado decidiendo el partido. Tenemos que seguir trabajando duro con nuestro público para superar los malos momentos. La semana había sido dura porque mucha gente no estaba al 100%, pero hemos llegado al punto óptimo a este partido, todos juntos hemos conseguido una gran victoria. Estamos con la ilusión de seguir en esta competición".

Evolución del equipo

"En verano teníamos la ilusión de ganar muchos partidos. Como empezamos no era para esto, pero nos faltaban cosas, había líneas poco consistentes, pero hemos ido aprendiendo a jugar las dos competiciones y juntos, eso nos ha dado competitividad, capacidad de disfrutar de los malos momentos juntos".

Sobre Quino Colom

"Quino es un jugador genial y con su genialidad te ayuda a lograr parciales como los que hemos logrado con su inspiración, pero cuando no sale, tiene que ser protagonista en cuanto a crear juego. Hay que aprender a saber cuándo no está bien y cuándo está bien para aprovecharlo. Nos encanta".

La Fonteta

"Solo he notado que nos animaban mucho, cuando hay tanto talento por delante€ Somos un equipo mal en tapón y hay que hacer otras cosas para defender. En la primera parte llevábamos cinco robos y ha sido importante para tener ritmo de partido".

Rotaciones

"Somos 14 jugadores, solo había 12 disponibles y buscamos jugar los 40 minutos con fuerza porque contra este equipo, si no, no hay nada que hacer. Algunos salían de lesiones y hay que mover a la gente para tener fuerza con tantos partidos seguidos".

Bases en el último cuarto

"Hemos puesto, porque el parcial nos lo han hecho al empezar el último cuarto con Quino en el campo, estaba cansado, pasaban muchas cosas en el juego y hemos apostado por la defensa de Guillem a ver si encontrábamos solidez, aunque nos faltaba solidez defensiva. Con Calathes y Rice por delante, Alberto estaba haciendo un buen trabajo defensivo y al final ha sido el jugador desequilibrante ofensivo".

Próximo partido ante el Bilbao Basket

"El Bilbao es un rival que ha ganado a todos los equipos de la Euroliga, juegan bien, tienen más talento del que se podía esperar y un bagaje táctico que hacen de maravilla, te pillan en todo, tienen jugadores muy agresivos y va a ser un partido muy difícil. Están haciendo una temporada meritoria y vienen con ambición de ganarnos. Tenemos el máximo respeto para ellos, vamos a descansar lo máximo que podamos y a concentrarnos. A Rafa también lo respetamos muchísimo y lo queremos muchísimo".