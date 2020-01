Valencia Basket - Panathinaikos: cuenta atrás hacia el top 8

La Euroliga vuelve a La Fonteta y lo hace con la visita de uno de los rivales más complicados de la competición, un Panathinaikos que es el mejor equipo ofensivo de la competición y que llega asustando después de anotarle el lunes 117 puntos al PAOK, con 21 triples.

El Valencia Basket, sin embargo, recupera a Joan Sastre, llega también dentro del Top 8 de la competición después de ganar dos de sus tres últimos partidos en Rusia y contará con el factor Fonteta para asentarse entre las posiciones que le permitirían volver el próximo año a la Euroliga.

Una victoria taronja evitaría que la diferencia con las seis primeras posiciones de la tabla se haga más grande –hay tres de margen con el Panathinaikos– y que recuperase la buena dinámica en la Fonteta, donde la derrota ante Olympiacos cortó una racha que llegó a ser de seis triunfos seguidos. Eso sí, el equipo tendrá que encontrar fórmulas para hacer olvidar a Loyd y frenar a un Calathes que llega en su mejor estado de forma, con 9,9 asistencias por partido y 13,8 en los últimos cinco encuentros.

Unos números espectaculares individual y colectivamente, ya que el Panathinaikos es el equipo que más puntos anota por partido (89,52), nunca se ha quedado por debajo de los 75 puntos anotados, ha pasado cuatro veces de la centena y ha subido su media de anotación hasta los 97,4 puntos en su racha de cuatro triunfos en los últimos cinco partidos.

El propio Jaume Ponsarnau avisa del peligro de Calathes, pero recuerda que no deben centrarse solo en él. «El Panathinaikos ha hecho un paso de crecimiento hacia delante, ya no tanto a nivel táctico como mental. Y consolidando que tienen muchos jugadores, mejorando sus feelings. Y jugadores como Fredette, que era nuevo en Europa, se está adaptando mejor. Rautins es un excelente tirador y también se irá adaptando. Papapetrou está siendo importante, pero también Papagiannis en el cinco, han encontrado con él un referente interior que está jugando muy bien. Nos hemos de preparar para jugar contra un equipo que no es solo Calathes-Rice, tienen muy buenos jugadores con una gran capacidad de competir y saber ganar partidos. El Panathinaikos tiene talento ofensivo, pero también talento defensivo. Es importante estar mentalmente bien, entender cuál es el camino para hacer la mejor defensa de sus virtudes y atacar bien. Entre lo táctico y lo físico que juegan en defensa, te llevan a no jugar tu baloncesto y tenemos que estar muy bien para ganar».

Respecto a si es el duelo que más exigencia defensiva les puede suponer, Ponsarnau lo equipara al del Khimki. «Hablábamos de que el Khimki era el equipo con más talento ofensivo pero el Panathinaikos está ahí y además tiene talento defensivo. No podemos defender todas las canastas porque ellos tienen la capacidad de incluso con buenas defensas sacar puntos pero es muy importante estar mentalmente bien, entender el camino para hacer nuestra mejor defensa y atacar bien», recordó.

En el precedente entre ambos equipos de la primera vuelta en Grecia, el Panathinaikos venció por un 91-80 pese a la exhibición ofensiva de Jordan Loyd –que acabó con 27 puntos–. El Panathinaikos es sexto con trece triunfos –tres más que el Valencia Basket–, de ahí que haya que ganar por más de 11 puntos para tener un mejor basket average en la competición.

Por otra parte, La Fonteta rendirá también homenaje antes del partido a Kobe Bryant y al extaronja Robert Archibald –fallecidos esta semana– con un minuto de silencio previsto para todos los partidos de Euroliga de esta jornada. Antes del salto inicial, los jugadores de ambos equipos formarán alrededor del círculo central en silencio como recuerdo y homenaje a ambos, tal y como pasó en el partido de la Eurocup Women del pasado martes.