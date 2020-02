El entrenador de Panathinaikos, enamorado de València

El proyecto deportivo del Valencia Basket traspasa fronteras, cada vez son más los admiradores del club taronja. Uno de los últimos en hacer público su admiración al club valenciano es el entrenador del Panathinaikos griego, Rick Pitino, que el pasado viernes visitaba la Fonteta en partido de Euroliga. Rick Pitino elogiaba a València y el Valencia Basket en su cuenta de twitter: "Valencia es una ciudad espectacular, el club ha invertido 18 millones de dólares en la construcción de su academia (refiriéndose a l'Alqueria del Basket". Pitino también resalta el nuevo proyecto del Valencia Arena, el gran pabellón con el que sueña Juan Roig y que en breve empezará a construirse junto a la Fonteta: "el dueño del club está construyendo un arena para m´s de 15.000 espectadores", afirma el técnico, que tiene claro que el Valencia Basket ya es un grande del baloncesto español "que va detrás de Real Madrid y Barcelona".





Valencia is spectacular city. Beautiful architecture. Franchise has built 18 million dollar practice facility for their academy. Owner is building 15,000+ arena next year. Going after Spanish organizations Real and Barcelona. Huge game tonight!

