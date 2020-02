Ponsarnau: "Apostamos a no hacer falta y no hemos acertado"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, lamentó la derrota de su equipo ante el RETAbet Bilbao Basket en otro final apretado en la presente temporada. Estas fueron las declaraciones del preparador de Tàrrega una vez concluido el encuentro ante los medios de comunicación:

Valoración del partido

"Hemos empezado con buenas intenciones pero con malas sensaciones. Ibamos entrando en una rueda negativa que no arreglábamos desde el acierto porque no lo teníamos. El segundo cuarto nos ha hecho mucho daño, sobre todo porque sólo hemos anotado 11 puntos. Buscábamos otra idea de jugadores en la segunda parte, Dubljevic ha dado un paso adelante, Colom no ha dado ese acierto que no teníamos y llegado a un fina incierto en el que ellos han tenido más acierto y por eso han ganado"

Castigo Euroliga

"Sabíamos que si empezábamos a remolque contra este equipo iba a ser un condicionante. Nos han hecho daño.El equipo lo ha inventado en todo momento, ha faltado clarividencia, inspiración, incluso por momentos intensidad.... ellos están haciendo una temporada muy meritoria, están jugando my bien"

Última jugada

"Una circunstancia importante es que pasase lo que pasase tras ese ataque yo tenía tiempo muerto y aún podíamos hacer canasta al sacar de medio campo. No arriesgar a hacer falta, porque desde el rebote pueden pasar cosas raras, ha sido nuestra apuesta y no hemos acertado"

Preparación de partidos

Un handicap. Hemos apostado por lo que tenemos que apostar. Mantener el máximo de energía porque si cargamos mucho tácticamente al equipo nos penaliza no sólo para hoy, sino para lo que queda. En Santiago y esta vez son dos equipos con mucho bagaje táctico y arriesgamos a hacerlo así y evidentemente no hemos acertado. Así es el basket"