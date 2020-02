Rafa Martínez: "El Valencia Basket es el club de mi vida"

El Valencia Basket recibe este domingo al RETAbet Bilbao en un partido que supone el regreso a la Fonteta de uno de sus grandes iconos: el excapitán Rafa Martínez, taronja durante once temporadas y máximo anotador histórico. El eterno 17 vuelve a casa.



Entrevista completa

¿Cuánto tiempo lleva pensando en este partido?

Soy una persona que no pienso mucho más allá de cada semana, pero volver a València era un día que tenía marcado, sabía que era el 2 de febrero, y si no ya se encargaban de recordármelo. Le das vueltas a ver como será, un día especial, el reencuentro con gente con la que he compartido muchas cosas y lo más importante, es volver a casa.



Aunque se formó en el Manresa, ¿se podría decir que éste es el club de su vida?

Sí, es el club de mi vida. He tenido la suerte de estar en Manresa y València. En el primero me inculcaron unos valores y crecía como jugador, en València lo hice como persona, como jugador, y logré muchos éxitos. Allí viví una época increíble, con títulos, consiguiendo llenar el pabellón€ El València Basket es el club de mi vida junto con Manresa. Tengo la sensación de volver a casa, y eso lo dice todo. Es lo más importante para mí.



¿Ha pensado cómo será el recibimiento de la afición? ¿Será algo difícil emocionalmente para usted?

Sí, lo he pensado, sí. Pero es un partido y en el trabajo es más difícil que te rebasen los sentimientos. Es un día especial, y a la vez raro, extraño por jugar en contra del que ha sido mi equipo tanto tiempo. Pero espero estar centrado y no ser un llorón como siempre.



Será una oportunidad para la mayoría de los aficionados de despedirse de usted y agradecerle sus servicios al Valencia Basket ya que, en el acto oficial programado por el club cuando anunció su marcha, muchos no pudieron acudir debido al horario. ¿Había caído en eso?

No lo había pensado, la verdad. La afición siempre me trató muy bien, pero no sabía que mi figura era tan importante para ellos. El hecho de que tanta gente se quejara por el horario de aquel acto lo dice todo. A la afición sólo le puedo agradecer todo lo vivido. No me deben nada, al revés, yo les debo mucho. Me pueden recibir como quieran, yo siempre voy a estar agradecido.



Debe significar mucho para todos cuando ya se anunció que su número 17 será retirado y colgado en lo alto del pabellón, y que en L'Alqueria del Basket una pista llevará su nombre cuando se retire

Es un sueño. Cuando empiezas y ves camisetas retiradas en los pabellones tú mismo te dices 'éste ha sido muy grande'. Era un sueño pero no lo fundamental para mí, lo fundamental es el cariño por dejar huella como persona y que te recuerden como un buen tipo.



¿Qué ve al echar la vista atrás?

Cuando me retire supongo que pensaré más, pero en cuanto al Valencia Basket veo una época muy importante. Mi hija es valenciana y eso dice mucho. He visto cómo ha crecido el club, cómo fue mi primer año y cómo me fui. Llegué en un momento complicado, en los partidos de la Eurocup no hacíamos ni tres cuartos de entrada, era difícil enganchar a la afición. Irme de València con el pabellón abarrotado, y con gente en lista de espera para sacarse abonos, es lo que me llena más.



Hemos hablado de cosas positivas, de buenos recuerdos. Pero, ¿tiene algún reproche, algo que no le gustara tras su marcha?

Para nada. No tengo ninguno. Nada es para siempre, todo tiene un inicio y un final. Pensé que sería incluso antes porque cuanto más tiempo estás en un club parece que más ganas tienen de cambiarte. Pero no hay ningún reproche. Ya le dije al club que cuando deportivamente considerase que no estaba al nivel, o el entrenador o alguien del organigrama deportivo pensase que no llegaba me echaría a un lado y facilitaría mi salida. Así lo hice. Pero quería jugar un año más y disfrutar del baloncesto.



Hablemos de Jaume Ponsarnau. ¿Cómo es su relación, ya han limado asperezas? ¿Es menos tensa?

Nunca fue tensa. Le tocó decidir en un tema complicado, y lo aceptas porque es ley de vida. Tampoco es que antes de esto nos llamáramos cada día. Vino a mi campus de verano y estuvimos hablando. No pasa nada. Nada es para siempre, dura lo que dura.



En su acto de despedida aseguró que por su cabeza pasaba en un futuro formarse como entrenador en L'Alqueria del Basket. ¿ Es València una seria opción donde vivir en el futuro?

Bueno, ahora estoy todavía centrado en mi carrera como jugador. Esto lo pensaré ya más adelante. Una vez termine como jugador quiero desconectar un tiempo, voy a ser padre otra vez y quiero poder estar con mis hijos, vivir ese día a día. València es una de las posibilidades. Sé cómo funciona todo y creo que encajaríamos perfectamente.



¿Cómo sería estar entrenando a un grupo de jóvenes en L'Alqueria en una pista que lleva su nombre?

No lo había pensado pero sería muy bonito. Cuando paso por el pabellón de Santpedor todavía me impacta ver ahí mi nombre, y sería algo muy gratificante.



Hábleme un poco de la temporada. Imagino que era un poco lo que esperaba e incluso están superando las expectativas?

Somos el segundo presupuesto más bajo de la ACB pero con un grupo que hizo una gran temporada en LEB Oro, y eso es lo que buscábamos este año, ser competitivos aunque el objetivo de la Copa parecía algo inviable. Ha sido un premio al trabajo, estamos muy bien a nivel de clasificación pero hay que seguir con esta mentalidad para que todo siga sobre ruedas porque la temporada es muy larga.



¿Y en lo personal?

Bastante bien. Estoy satisfecho con mi rendimiento pero está siendo un poco una montaña rusa, es lo que tiene la edad. Ya no tengo 25 años y no siempre estoy físicamente a tope. Intento disfrutar aunque soy muy exigente conmigo mismo y eso a veces puede ser un problema. Pero es lo que he hecho siempre y lo que me ha llevado a ser lo que soy.



Por cierto, ¿tiene decidido su futuro inmediato? ¿Sabe al menos si continuará jugando tras esta temporada?

No tengo ni idea. Tengo mis dudas. Voy día a día y veremos cómo acabo. Entonces decidiré.



Hablemos un poco del partido. ¿Cómo lo ve?

Es un partido más importante para el Valencia Basket que para nosotros, se juegan más. Estamos igualados en la clasificación y juegan en casa. Están fuertes, nosotros tenemos la baja importante de Jaylon Bronwn y planteamos el partido con nuestras ideas y el objetivo de competir hasta el final ante un equipo de Euroliga. Es difícil, pero ya hemos ganado contra equipos muy complicados, pero sobre todo queremos dar respuesta al mal partido de la semana pasada.