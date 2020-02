Mike Tobey: "estoy listo para ayudar al equipo"

Se ha perdido los últimos ocho partidos por una lesión muscular, pero por fin, el calvario de Mike Tobey ha terminado. El pívot estadounidense está ya recuperado yse pone a las órdenes de Jaume Ponsarnau para el partido de Euroliga de este miércoles 5 de febrero que enfrentará a Valencia Basket y FC Barcelona en la Fonteta: "Me encuentro mucho mejor, la recuperación ha llevado más tiempo del esperado y del que me hubiera gustado pero ahora me siento muy bien". Tobey vuelve a las canchas muy motivado: "Lo importante es que estoy disponible para la parte importante de la temporada, tanto en la Copa, la Euroliga y Liga".

El estadounidense destacó la importancia del encuentro ante el FC Barcelona: : "es un partido muuy importante para nosotros, si ganamos, estaremos en buena posición en la clasificación. Además, es un partido de preparación para la Copa del Rey ya que la semana que viene volveremos a vernos las caras con el Barça en la Copa".

Aunque han sido varias semanas las que ha pasado en el dique seco, el jugador del Valencia Basket confía en entrar sin problemas en la dinámica del equipo: "No creo que me vaya a costar, no he estado sin hacer nada, todo este tiempo he estado trabajando por mi cuenta, haciendo recuperación. Siempre es necesario un tiempo de ajuste pero estoy preparado para ayudar al equipo desde ya, ante el FC Barcelona".

Sobre la trayectoria europea del Valencia Basket en las últimas semanas, Tobey comentó: "Ha sido un mes realmente increíble, estamos en un buen momento y vamos a intentar alargarlo todo lo que podamos para seguir en la parte alta de la tabla".