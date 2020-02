Ponsarnau: "Ante el Barça no vamos a esconder nada, vamos a por el partido"

Jaume Ponsarnau ha hablado este martes para analizar la actualidad del Valencia Basket en la previa del encuentro que este miércoles 5 de febrero les enfrentará en la Fonteta al Barça. Precisamente los balugrana serán el rival del equipo valenciano el próximo jueves, 13 de febrero, en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Sobre el intenso calendario que afronta esta semana el Valencia Basket con tres partidos en cinco días: Barcelona (miércoles) y Bayer Munich (viernes) en la Euroliga, más la visita el domingo al Estudiantes en la Liga Endesa, Ponsarnau destaca:

"Lo primero es descansar todo lo que podamos entre partido y partido, física y mentalmente. La exigencia es máxima, para nosotros es un problema ya que no somos 14. Estamos pagando un poco un periodo en el que hemos tenido varios jugadores enfermos. Ahora ya están bien pero sí tenemos jugadores que no están al cien por cien o bien porque han estado enfermos o por el cansancio. Por ello, tenemos que apelar al corazón de cada uno, a la profesionalidad de cada uno".

Sobre si ante esta acumulación de partidos, el Valencia Basket está priorizando y dando más relevancia a una competición que a otra, Ponsarnau afirma:

"No estamos priorizando la Euroliga por delante de la Liga. Lo que pasa es que es cierto que el partido que podemos preparar mejor es el primero de la semana y ese, siempre es el de Euroliga, eso condicieno nuestra capacidad competitiva, que no es la misma que tuvimos el viernes contra Panathinaikos que la que tenemos el domingo contra el Bilbao. El cien por cien del viernes no puede ser el mismo que el del domingo. Los jugadores no son máquinas".

El partido ante el FC Barcelona de Euroliga llega tan sólo ocho días antes de que ambos equipos se enfrenten en los cuartos de final de la Copa. Algo que no gusta al técnico taronja:

"No nos gusta porque la Copa es un partido de eliminatoria, requiere un planteamiento especial, y el partido de Euroliga es un partido de Liga y por tanto, el planteamineto es distinto. Esperamos no liarnos en esto. Tenemos claro que el partido que estamos preparando ahora es el de Euroliga. Vamos a hacer todo lo posible para ganarlo, sin esconder nada, sin guardarnos cosas".

L gestión de los últimos segundos de partido cuando se llega a un final apretado está siendo uno de los hándicaps del Valencia Basket en la Liga. Así se refleja en derrotas como las sufridas ante Obradoiro y Bilbao en las dos últimas jornadas. Ponsarna reconoce esta 'debiliad':

"Nuestros rivales en esos momentos han estado muy acertados, con tiros muy complicados, pero sobre todo, tenemos que lamentarnos de cosas que pasan antes, de por qué llegamos a esos momentos . En ese factor de cara o cruz, en la Liga hemos perdido siempre. En ese aspecto tenemos que mejorar cosas pero sobre todo, mejorar la que pasa antes para no vernos en esa situación".

Además de destacar la vuelta de Mike Tobey, que podrá jugar ante el FC Barcelona, Ponsarnau analiza el estado de los otros 'tocados' del grupo:

"Quino Colom está bien. El golpe que se dio en el codo el domingo no ha tenido consecuencias, Vanja Marinkovic arrastra algunos problemas físicos pero pese a ello, podrá jugar. Tenemos varios jugadores que no están al 100% físico pero sí lo están mentalmente". Además de no poder contar con Jordan Loyd para la Copa, Ponsarnau casi descarta también a Sam Van Rossom: "El pronóstico médico es para descartar totalmente a Sam Van Rossom para la Copa pero es cierto que Sam es un jugador que acostumbra a acelerar sus recuperaciones, eso nos da alguna esperanza de que llegue a tiempo pero ésta es muy remota2.