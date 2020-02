El Valencia Basket repite poker copero por segundo año

El Valencia Basket sigue haciendo historia, y por segundo año consecutivo, volverá a ser el único club que haga pleno en las competiciones coperas. Por segunda vez, el club tendrá cuatro representantes. Un hito que demuestra que lo logrado el pasado año no fue casualidad, y que la entidad mantiene su alto nivel de rendimiento, tanto con los primeros equipos, como con la cantera.

El equipo masculino logró la clasificación en un excelso partido en la Fonteta, en el superó la presión para vencer a Joventut de Badalona (100-70), cerrando así de la mejor manera la primera parte de la competición. Para los de Jaume Ponsarnau, será la octava participación consecutiva y la 21ª de la historia. Su rival de cuartos de final será el FC Barcelona igual que en la pasada edición, en una competición que se disputará en Málaga esta misma semana.

Paralelamente, y comenzando incluso un día antes, el equipo infantil masculino, entrenado por Paco Llorens, disputará la fase final de la Minicopa abriendo el fuego para los cuatro equipos del club, midiéndose a las 19h a Joventut. Los taronja exhibieron en la Fase Previa disputada en L'Alqueria del Basket, su potencial fruto del trabajo realizado en la instalación. Vencieron en todos sus encuentros y se clasificaron como cabezas de serie, deparando el sorteo una fase de grupos en la que se medirá a Barça, Cajasiete Canarias y el mismo Joventut de Badalona.

Por su parte, el primer equipo femenino, en su segunda temporada al máximo nivel, se superó para lograr, no solo la clasificación, sino ser cabeza de serie de cara a su segunda participación copera. El sorteo de la competición, que este año se organiza en el Multiusos de Salamanca, deparó un duelo ante Ciudad de la Laguna en cuartos de final para las taronja. A su vez, el equipo infantil femenino de Laura Lago, disputará la Minicopa, junto a los equipos infantiles del resto de participantes en la Liga Femenina Endesa. Una excelente oportunidad de demostrar de nuevo la evolución de las chicas de L'Alqueria del Basket, que se enfrentan a Embutidos Pajariel Bembibre y Campus Promete en la fase inicial.



Valoración de Chechu Mulero

Chechu Mulero, Director Deportivo del Club, valoraba el hito que se alcanza por segunda vez. "Estamos muy contentos, estamos orgullosos de tener a los cuatro equipos clasificados para la disputa de la Copa. Es obvio pensar que hay clubes que en la Liga Endesa no tienen equipos en la parcela femenina pero eso no es óbice para que no estemos muy satisfechos del trabajo que estamos desarrollando. Más allá de lo que son los primeros equipos, la clasificación para la Minicopa de los equipos infantiles masculino y femenino supone un reconocimiento al trabajo que estamos realizando en L'Alqueria del Basket. Cada año el nivel de nuestros equipos en esa línea está siendo mayor y la mejoría es indudable. Y al respecto de los equipos seniors, el equipo masculino ha tenido que pelear muchísimo para clasificarnos en una Liga Endesa tremendamente igualada en la que no hemos tenido la regularidad que nos hubiera gustado. Y el equipo femenino se ha clasificado con mucho mérito, realizando un gran baloncesto pese a los problemas físicos que hemos tenido en la parte final de la primera vuelta, es una clasificación muy merecida" decía.

Esta cuádruple participación es una nueva demostración de la apuesta que hace Valencia Basket por el baloncesto global, sin diferenciaciones de género y del trabajo que se realiza desde la base, no descuidando la evolución de las jóvenes promesas que se forman en L'Alqueria del Basket, tanto en la pista como fuera de ella bajo los valores de la Cultura del Esfuerzo.