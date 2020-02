Víctor Claver: "Siempre nos cuesta ganar al Valencia BC"

El jugador del Barça Víctor Claver afirmó este martes, en la rueda de prensa previa al inicio de la Copa del Rey, que arranca en Málaga el 13 de febrero, que sería "erróneo" pensar que el equipo tiene "más opciones" de llevarse el torneo "por haber ganado los dos anteriores".

Claver insistió en que el vestuario tiene "la experiencia" de levantar este trofeo, aunque subrayó la dificultad de reeditar el triunfo. "Lo difícil es repetirlo. Son cuatro días a muerte e importa lo que has hecho estos días, no lo que has hecho antes", aseveró el valenciano.

El azulgrana recordó que el equipo ha vivido "semanas duras" prácticamente "sin parar", aunque subrayó que es un torneo distinto. "En las otras Copas creímos en nuestras opciones, te lo juegas todo en cuatro días. No tienes mucho que perder, pero sí mucho que ganar. La mentalidad de no rendirnos nos permitió ganar", dijo.

Cuestionado por el Valencia, el primer rival del Barcelona, Claver destacó el nivel del contrario: "Nos conocemos bien y sabemos que nos cuesta ganar siempre. El año pasado también nos tocó contra ellos y tenemos que estar preparados para dar ese extra que hace falta en un compromiso de la Copa".

El ala-pívot comentó que el Barcelona debe salir muy metido en el partido desde el principio. "Lo que hagamos dependerá de nosotros. La motivación debe ser la adecuada para jugar este partido y no nos podemos relajar ni un segundo. Debemos salir muy concentrados y marcar el ritmo desde el principio", explicó.