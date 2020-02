Ponsarnau:"La illusión debe darnos la fuerza necesaria"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau afirma que ganar al Real Madrid y meterse en la gran final de la Copa es un gran reto: "ya que estamos a un partido de la Final, ese es el gran reto. Siendo muy conscientes de que nos queda mucho esfuerzo por delante, con no todas las fuerzas que nos gustaría tener para jugar contra un equipo tan físico y con tanto talento como el Real Madrid pero con mucha ilusión".

Ponsarnau pide un esfuerzo extra a sus hombres en uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos: "Vamos a ver si esa ilusión nos da el fuel necesario para jugar contra un equipazo como el Real Madrid". El técnico sabe que no será fácil frenar a un equipo de la calidad del Madrid: "Nos tenemos que preparar para defender el juego de Llull pero no solo a él. Campazzo en uno de los últimos partidos que jugamos contra él nos hizo muchas asistencias, Tavares todo lo que condiciona. Cualquier jugador del Madrid, como Causeur o Deck ayer, pueden tener momentos importantes. Será muy importante responder a ese momento con nuestras mejores armas".

Sobre el estado físico de Guillem Vives, Ponsarnau destaca: "no es grave y por tanto no está descartado para el partido pero está en función de la evolución que vaya teniendo, el trabajo que pueda hacer esta tarde nos podrá ayudar para tener una idea. Está claro que no está para ayudar mucho, esperemos que pueda estar para ayudarnos un poquito".