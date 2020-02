Ponsarnau: "Hemos tenido demasiados miedos"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, reconoce que la derrota de su equipo ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey ha sido incontestable: «No hemos estado al nivel, lo hemos intentado pero desde el salto inicial hemos tenido una dificultad muy grande para saber cómo atacar a un Real Madrid que no nos ha permitido desarrollar nuestro juego».

El técnico reconoció las muchas dificultades que ha tenido el Valencia Basket para frentar a Tavares y a Campazzo: «desde el principio del partido hemos tenido el condicionante de cómo controlar a Tavares y Campazzo». Para Ponsarnau, el ataque ha sido el principal punto débil taronja: «el plan defensivo iba bien, pero nuestro nuestro mal ataque en la primera parte nos condicionó. Nos faltaban segundas opciones y rebote ofensivo».

Para el técnico del Valencia Basket otra de las grandes dificultadas ayer fue la dirección de juego de su equipo. Con Guillem Vives mermado físicamente y con un Van Rossom que forzaba la reparación y con un Quino Colom que no se encontró cómodo durante el partido, al Valencia Basket le faltaron soluciones: «Es cierto que nos hemos hecho un lío con las fuerzas de nuestros bases, eso nos ha generado dudas. Guillem y Sam han hecho lo que podían sin estar bien fícicamente. Para un partido como éste, ante el Real Madrid, necesitábamos tenerlos al 100% pero hoy no era así. Tal vez yo tampoco he sabido encontrar soluciones para esta cuestión».

En cualquier caso Ponsarnau, no quiso poner excusas: «Nosotros hemos estado mal y el Madrid ha estado bien. Hay que felicitarles. Hemos tenido demasiados miedos».

El técnico del Valencia Basket afirmó que el encuentro se había decidido en el tercer cuarto: «Ellos nos han hecho mucho daño, nos han petidoi 33 puntos, se ha decidido el partido. A nosotros nos ha faltado mentalidad, ganas de querer jugar este partido hasta el final. Nos hubiese gustado jugar mejor una semifinal»