El Maccabi pone a prueba a La Fonteta...sin Van Rossom

Diez finales por delante, y seis de ellas en La Fonteta. Eso es lo que le resta por delante al Valencia Basket en la fase regular de la Euroliga con un único objetivo, el de mantener su condición de equipo con derecho a disputar los playoffs. Para ello será fundamental asegurar los partidos de casa, a pesar de las muchas complicaciones que presentan rivales como el de esta noche, el Maccabi FOX Tel Aviv. Una dificultad acrecentada además por los propios problemas que afectan a la plantilla taronja.

El primero del todo inesperado. Y es que cuando tras tres semanas de baja ya se esperaba el regreso de Sam Van Rossom, una nueva lesión deja fuera al base belga. Fue el pasado martes cuando, al notar unas molestias en la parte posterior del muslo derecho –la otra pierna a la lesión anterior–, tuvo que retirarse de la pista. En este sentido, las pruebas realizadas han confirmado que padece una lesión en la musculatura isquiotibial derecha, por lo que se perderá el encuentro. «Seguro que ha influido la lesión en la otra pierna», aseguró Jaume Ponsarnau. «Cuando vas forzando sobre un lado hay un componente de riesgo de lesión. Se ha lesionado y ya está», asumió el técnico taronja, que ahora deberá esperar a su evolución para saber cuando vuelve a estar disponible.

Pero la ausencia de Van Rossom, que se suma a la sabida baja de Jordan Loyd, no es el único problema para el preparador de Tàrrega en este encuentro pues Guillem Vives será duda hasta el último momento. El catalán arrastra un fuerte golpe que recibió en los cuartos de final de la Copa del Rey y no se ejercitó ayer con el grupo. «No va entrenarse hoy –por ayer– y veremos si este viernes lo tenemos. Es duda, veremos qué pasa en el entrenamiento de mañana –por hoy–», señaló Ponsarnau. Situación comprometida, por tanto, en la posición de base, lo que ha hecho que Ponsarnau contemple la posibilidad de incluir en la lista al joven Guillem Ferrando.

El técnico del Valencia Basket dijo respecto al joven base del equipo EBA que es «una maravilla de chaval» y destacó «cómo entrena y cómo ayuda». «Habrá otros jugadores que si no está Vives nos ayudarían en la posición de base pero si hace falta Ferrando estará y con muchas ganas», avanzó.

La parte positiva, pese a que Ponsarnau quiso dejar claro que «no estamos en nuestro mejor momento de salud», es que recuperará a Vanja Marinkovic –otro de los damnificados del paso por la Copa del Rey de Málaga–. Una buena noticia teniendo en cuenta el potencial de un rival que está luchando por meterse entre los cuatro primeros y que presenta muchas diferencias respecto al equipo que visitó el Valencia Basket en la primera vuelta.

No en vano, hasta seis jugadores de los que tumbaron a los taronja en el Menora Mivtachim Arena podrían ser baja por problemas físicos si contamos la duda de Quincy Acy. El que más cerca lo tiene para volver es el base Nate Wolters, que ya ha cumplido los plazos pero que aún no ha podido jugar. Al pívot Tarik Black y al alero Yovel Zoosman les falta poco pero no han viajado a València, por lo que se suman a las lesiones de larga duración del ala-pívot Omri Casspi (rodilla) y el base John Di Bartolomeo (músculo pectoral). Para compensar estas ausencias, el Maccabi se ha reforzado con fichajes importantes como Aaron Jackson, Jalen Reynolds o Amar'e Stoudemire.