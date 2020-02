Valencia Basket - Fenerbahce, con Abalde de base en una final por el Top 8

Sin Loyd, Vives ni Van Rossom. Ninguno de los tres exteriores taronja se ha recuperado a tiempo para el partido de esta noche en La Fonteta ante un Fenerbahce que es un rival directo por entrar en el Top 8 de la Euroliga y que llega a València con una sola victoria menos que los de Ponsarnau.

Un triple problema para el técnico, pero para el que ya se había preparado ante las pocas expectativas de que estuvieran recuperados para el duelo de hoy. Así, tal y como han entrenado en los últimos días, será Alberto Abalde el que asuma la responsabilidad de dirigir al equipo junto a Quino Colom, con el canterano Guillem Ferrando como tercera opción después de su debut de la semana pasada ante el Maccabi en La Fonteta.

El propio Jaume Ponsarnau lo confirmó antes del entrenamiento matinal. «Desde el principio queríamos que la figura del cuarto base estuviera entre Jordan Loyd y Alberto Abalde. Pensábamos que para crecer era bueno que Joan Sastre y Fernando San Emeterio nos ayudasen un poco ahí, pero ahora alguien tiene que ayudarnos un poco más y la idea es que sea Alberto». Eso sí, el técnico admitió que tenía muchas dudas por el buen rendimiento que está dando el gallego esta temporada en su posición. «No queríamos hacerle entrar especialmente a él para no romperle una dinámica muy buena. Ha dado un paso enorme en el momento en el que jugó con su máxima determinación y cuando tiene que gestionar es un poco más difícil. Sabemos lo que le estamos pidiendo y estoy muy contento de que no haya perdido sus posibilidades de dar un paso hacia la gestión, pero no escondo mi preocupación aunque para nosotros es muy importante porque nos da calidad física para tener el nivel de Euroliga. De todas formas, me da muchísimo miedo el cambio de posición de Abalde. Por eso he sido muy reacio a utilizarlo en esa posición los días en que no estaban funcionado los bases», concluyó.

Por otra parte, los taronja están obligados a romper su actual mala racha como local –tres derrotas en los últimos cuatro partidos europeos en Valencia– para no salir del Top 8 en el que aún están, presionados a una victoria no solo por el Fenerbahce, sino también por el Khimki, el Olympiacos y el Armani Milan, que debe visitar la próxima semana La Fonteta.

El Fenerbahçe, por contra, llega a València tras encadenar una racha de seis triunfos en siete partidos antes de las dos últimas derrotas como local ante el Real Madrid y el Maccabi. El equipo de Obradovic, además, cayó el miércoles en su pista en su encuentro de Liga turca ante el Galatasaray por 75-80 en un encuentro en el que el técnico serbio dejó sin alinear a Malcolm Thomas, Leo Westermann, Luigi Datome y Joffrey Lauvergne, pensando en el decisivo partido ante el Valencia Basket. Y llegará a La Fonteta con su plantilla al completo incluyendo a tres jugadores que se perdieron el partido de la primera vuelta que acabó con triunfo taronja por 98-100: James Nunnally, Malcolm Thomas y Jan Vesely.

Ponsarnau destacó que «es un partido diferente porque es Fenerbahçe. Tienen muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores, muy buenos sistemas. Tienen de todo y lo primero es que nos exige el máximo respeto y admiración. Debemos tratar de confluir para buscar si tienen algún punto débil y potenciar nuestros puntos fuertes. Vendrán heridos y sin duda eso será un estímulo para ellos. Datome, Nunnally, Lauvergne, Malcolm Thomas, Westermann jugaron cero minutos el miércoles. Así que algunos vendrán cansados pero otros no. Y los nombres que he dado son muy buenos».