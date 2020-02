Parks tuvo el triple de la victoria ante el Ciudad de la Laguna

El Valencia Basket cayó en la Fonteta ante un gran Ciudad de la Laguna en la celebración por adelantado del Día de la Mujer, que sirve como previa de la cita copera de la próxima semana. Las taronja tuvieron tiro para ganar, pero se escapó el triunfo y tendrán que esperar a la revancha copera ante el mismo rival.

Comenzó sufriendo en el poste el equipo de casa, con Pierre-Louis anotando y dominando el rebote, pero lo compensó con una Queralt eléctrica en ataque. La igualdad la deshacía la máxima anotadora de la competición. Atkinson despertaba, y con ella Traoré y el juego exterior canario. La entrada de Raman ayudaba en defensa, y los triples de Adams y Parks en ataque, pero el Ciudad de la Laguna había empezado muy acertado y un 2+1 de Bintou dejó el marcador en 17-22 tras los primeros 10 minutos.

Volvió a apretar el conjunto canario en el poste en el inicio del segundo, pero creció en esas labores Julia Reisingerová, tanto en ataque como en defensa para mantener a las suyas. Robyn Parks iría incluso un paso más allá. Un gran 2+1 suyo, adelantaba por primera vez al Valencia Basket, culminando un 9-0 de parcial que rompía Traoré. Igualaban las de Claudio García, pero las taronja habían despertado. Un triple de Raman primero, dos buenas acciones de Parks después y una Joy Adams incombustible, ponían +10 a las de casa. Al descanso, 40-32 para Valencia Basket.

Casas y Abalde aumentaban la máxima diferencia en el inicio del tercero con un 6-0 de salida que cortaba Atkinson. Lo intentaba Ciudad de la Laguna, y aunque la intensidad taronja, el rebote ofensivo y las acciones de Adams complicaban la reacción, esta llegó por medio de Traoré y Charles, que llegaron a poner a las suyas a tan solo 4 puntos. Reisingerová lo dejaba en 58-52 de cara al último.

Y con él llegaba la tensión. Atkinson las ponía a dos, y un triple de Bintou, por delante. La zona se le atragantaba a Valencia Basket, y costaba anotar. Un 2+1 de Atkinson lo complicaba aún más, pero respondía Queralt Casas con un triple importantísimo y apretaba La Fonteta. Traoré y Atkinson volvían a anotar, pero el Valencia Basket no perdía la fe. Con 5 puntos abajo, la defensa y las acciones de Queralt y Abalde volvían a abrir el partido. Anotaba Reisingerová y las taronja volvían a estar arriba. Igualaba Pierre-Louis y el partido volvía a empezar con un minuto por delante. No anotaban Queralt y Meiya, y sí Pierre-Louis desde el tiro libre. Con 13.4, el Valencia Basket tenía la última dos abajo. No entró el triple de Parks y se escapó la victoria.