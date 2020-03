Ponsarnau: "Tenemos a Vives recuperado y a bastantes jugadores enchufados"

Jaume Ponsarnau, técnico del Valencia Basket, se mostró muy satisfecho tars la contundente victoria de su equipo ante el San Pablo Burgos. Estas fueron las impresiones del de Tàrrega ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al choque:

Valoración del partido

"No sabíamos que Burgos nos podíamos encontrar, lo hemos respetado muchísimo. Nos ha constado entrar en ataque en el primer cuarto, pero en el segundo todo ha ido más rodado. Hemos encontrado acierto, nuestra defensa ha tenido un nivel de eficacia bastante alto, las sensaciones han sido buenas para encontrar a muchos jugadores en el partido y un nivel de energía sotenible para ganar con una diferencia buena"

Victoria en casa a lo grande

"Al final todas las cosas que hacemos son para ganar, pero ese no es el objetivo, es tener el máximo de competitividad que nos permitan tener opciones de ganar. Hemos jugado contra muy buenos equipos en casa y que han tenido su día, nosotros hicimos muchas cosas bien pero no las suficientes para ganarles. Pese a ello hemos crecido aún estando en una situación delicada al no estar los 14 y días entrenando sólo con 8 jugadores, y eso para este ritmo competitivo no es suficiente. Tenemos a Vives recuperado y bastantes jugadores enchufados"

Nerviosismo en banquillo

"Estábamos confabulando, viendo a quién poníamos y demás , y eso es algo que no teníamos ante Fenerbahçe. Hoy casi todos con confianza en el partido, y era cuestión de dosificar minutos. Destacar el partido de Alberto Abalde, y no sólo jugando de base. Es importante construir confianzas. Un ejemplo es Doornekamp"

Nombres propios

"La posición de dos con Marinkovic y Sastre, hemos cambiado los roles sin Abalde ni Lloyd, pero están en un buen punto. Estamos encontrándonos cómodos. Vives no lo hemos hecho jugar más porque no ha hecho ningún entrenamiento vendado con el equipo y las sensaciones son muy buenas. Ha hecho muy buenas defensas y ahí nos puede ayudar"

Más minutos para Abalde y Tobey

"Alberto es el jugador que tenemos con más nivel físico para este tute, si nos pasábamos con él me preocupaba menos que con Joan Sastre. Tobey y y Ndour porque estoy pensando más de 'cuatro' de cara al Asvel. Era más un tema por ajustar minutos, con dos jugadores que nos los podemos permitir."

Asvel aplazado partido contra el Mónaco

"Quien sabe si nos vendrá bien o mal, era un partido para ellos muy exigente, se juegan seguir arriba y el Mónaco es un gran equipo, el líder de la liga francesa. Pero también hay otra realidad, el Burgos ha tenido tres semanas para preparar este partido y ha pagado la ausencia de ritmo competitivo. Veremos contra Vlleurbanne, vamos a prepararnos para jugar contra el mejor Asvel Villeurbanne con público o sin público"