El dardo de Ponsarnau a los árbitros por Dubljevic

Jaume Ponsarnau ha comparecido antes del duelo de Euroliga contra el Armani Milán de este jueves, marcado por la crisis del Coronavirus, del que ha querido evitar hablar, pero sí ha lanzado un recado a los árbitros sobre la permisibilidad con Bojan Dubljevic.



Estas han sido sus declaraciones

Partido contra el Armani Milan

Tiene muy buenos jugadores, esta temporada han empezado una revolución comandada por Ettore Messina, que es uno de los entrenadores referentes de Europa. Ellos están reconstruyendo una manera nueva de jugar en la Euroliga, que es lo que estamos intentando todos en una Euroliga tan exigente, con tantos partidos, con tanta exigencia física. También tienen una plantilla muy larga, con grandes jugadores como Chacho, Scola, Micos€. Es un equipo que se adapta mucho al rival y al partido. Esperamos un partido muy exigente, importante para los dos por la ilusión que tenemos por llegar a los playoff.

Cierre de La Fonteta

Para nosotros, la afición siempre es muy importante, pero lo único que podemos hacer nosotros es preparar el partido contra el Milan, intentar ser competitivos y estar preparados.

La única posición que tiene el entrenador del Valencia Basket es preparar el partido para enfrentarnos al Armani Milan-.

La medida que estamos tomando en el vestuario es hablar de lo que está en nuestras manos, de nuestro ataque, de nuestra defensa, del rival, de lo que fallamos en el último partido y de lo que hay que mejorar.

Yo querría jugar todos los partidos en casa y con este público, pero el reglamento no me lo permite, estamos intentando estar centrados en lo que depende de nosotros, que es preparar el partido contra un gran rival.

A nivel personal lo primero que me preocupa es que la población de Italia sufra lo que está sufriendo, como está pasando aquí también un poco, pero jugamos contra el Armani y he de pensar en preparar este partido.



Fuera del Top 8

Teníamos una ilusión de seguir en el nivel competitivo para estar entre los 8 mejores, pero no era real. Entre lesiones y bajas, la exigencia de la Liga ACB y la Copa del rey que nos lastró físicamente por las lesiones. Ahora no estamos contentos porque todo nuestro objetivo de crecer y de mejorar se ha visto perjudicado por todo esto. Queremos dar otro paso, estoy contento de la mentalidad del grupo y del esfuerzo que hace, aunque jugamos mal, el equipo lo intenta hasta el final y vamos a seguir intentándolo. Recuperamos a Guillem Vives, que ya jugó un partido bastante sólido y también a Van Rossom.

Oportinidad perdida en Villeurbanne

El equipo tiene espíritu y compromiso y esto son virtudes, pero también hay que aprender de esta competición es que no hay tiempo de lamentaciones y hay que reconstruirse y mejorar las cosas para volver a ser competitivos. El rival va a ser muy exigente.

Regreso de Van Rossom

Con Sam todo va bien, le vemos con confianza y mi idea es incluirlo en el 'roster', aunque con un partido de esta exigencia y por su tiempo de baja, lo más normal es que tengan más minutos los otros bases, aunque él se recupera muy rápido.

Rivales más físicos

Contra todos los equipos físicos hemos tenido problemas durante toda la temporada y nos cuesta. Nosotros somos más estilistas en ataque, más de dinamismo, de juego, que de bloqueos y de jugar muy físico, no es nuestra virtud. Contra el Barça nos pasó, nos hacían daño, pero cada partido íbamos mejorando y la idea es recuperar ese juego que hicimos contra el Barça. El objetivo es que no tengan tiempo de empujar, de sacarnos del campo, que es lo que hizo el Asvel, pero para eso hay que conectar y mostrarte agresivo y eso supone mucho dribbling y poco pase y ahí perdemos una seña de identidad importante. Nos preocupa y vamos a intentar hacer cosas para mejorar. A nivel táctico debemos hacer alguna cosa mejor, las cosas que hicimos para mejorar durante el partido contra el Asvel no funcionaron y cuatro malos ataques nos condenaron.

Molesto con la permisividad arbitral

También hay un jugador clave para nosotros que es Dubi porque genera por fuera y sobre todo desde dentro. Últimamente, contra estos equipos que quieren jugar muy físico contra él o contra cualquier otro que juegue cerca de la canasta, nos estamos encontrando con mucha permisividad y es algo que nos preocupa porque encima de que no tenemos a Loyd, que era otro jugador que podía romper y desequilibrar, nuestro mejor creador que es Dubljevic, cuando juega contra equipos tan físicos, pasa esto. Trabajamos para identificar estas cosas, pero estamos muy obsesionados en aumentar los recursos para jugar contra estos equipos.