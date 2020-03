Tamara Abalde: "Vamos con muchas ganas y ojalá podamos rascar algo"

La experiencia de Tamara Abalde de haber ganado dos Copas le hace saber que es una competición dura en la que puede haber sorpresas, aunque asegura que Girona y Salamanca son favoritas. Quiere ir partido a partido, y le tiene especial ganas a Ciudad de la Laguna, que ganó los dos partidos de liga frente a las taronja.



¿Cómo afrontan la Copa?

La Copa en sí es una competición que nos crea mucha ilusión a todo el mundo, tanto a las jugadoras como al staff, al club, y si ya iríamos con ilusión y con hambre, con este rival que nos ha ganado dos veces en liga, ese deseo de revancha va a sumar para que haya más ganas en ese partido.

¿Han analizado qué es lo que les ha faltado contra este rival para ganarles?

Sí, hemos tenido dos partidos en los que ha habido cosas positivas, pero hemos cometido errores. Sabemos cuál es la línea en cuanto a lo que depende de nosotras, de por dónde hay que ir para corregir esos errores y tratar de ganar.

A nivel individual ¿qué le supone jugar la copa? Es de las pocas de la plantilla que tiene una en su palmarés.

Cualquier título es ilusionante, pero la Copa es una competición especial, mágica, en la que puede pasar de todo, en la que suele haber sorpresas...A un partido es más fácil que pase cualquier cosa. Para mí es muy bonito, he tenido la suerte de disputar unas cuantas, de ganar dos y creo que no es comparable con cualquier otro título, osea que vamos con muchas ganar y ojalá podamos rascar algo.

¿Cómo recuerda esos dos títulos de Copa?

Fueron los dos en Avenida, recuerdo que fueron muy duros de conseguir, con partidos a cara de perro. Todo el mundo va con muchas ganas a la Copa y sabe que es la competición en la que puedes tener posibilidades de arrancar algún resultado inesperado. Recuerdo que fueron partidos muy muy duros contra rivales que 'a priori' parecía que eran inferiores, o que por clasificación no debería ser tan difícil, pero fueron partidos siempre durísimos. Recuerdo un ambiente increíble en las dos copas, se respira ilusión en todo el mundo.

¿A quién pondría entre las favoritas? ¿Va el Valencia Basket Femenino de tapado?

Las favoritas, como viene siendo estos últimos años en todos los títulos en España, son Salamanca y Girona, pero a veces ese cartel de favoritas o en el caso del Salamanca por jugar en casa, puede crear una presión añadida, un cierto nerviosismo. Nosotras tenemos que estar muy centradas en el primer partido, que es la única forma para encarar estas competiciones. Además, yo creo que el hecho de haber perdido contra el rival nos va a ayudar a salir más concentradas y conscientes de sus fortalezas. Hay que tratar de sacar el partido como sea y a partir de ahí ir dando pasitos. Es más difícil jugar con presión y esa presión la tienen los dos equipos que 'a priori' son favoritos a todo y nosotras tenemos que ir a competir al máximo y disfrutar.

¿Cómo llega el equipo físicamente en una temporada que está siendo especialmente agotadora?

Jugar doble competición lo cambia todo, los viajes, partidos tan exigentes, dos partidos a la semana... Físicamente y mentalmente es una temporada dura, tienes que estar concentrada y preparando partidos día sí, día también, prácticamente no tienes tiempo de disfrutar de una victoria o analizar una derrota porque ya tienes que plantearte el partido siguiente, pero tenemos una plantilla larga en ese sentido, hemos podido ir ajustando minutos para llegar a esta recta final de la temporada donde viene todo lo bueno, la Copa, la Eurocup, más adelante los Playoffs... en un estado de forma bueno, a pesar de las dos lesiones graves que hemos tenido este año, las jugadoras que tenemos sanas, estamos bien, creo que llegamos en un buen momento.

En Eurocup ha caído rebotado de la Euroliga el Girona, y esto hace que se puedan encontrar también con estos rivales que decía que son favoritos. ¿Lo complica si cabe un poco más?

Sí, desde luego. Ya sabíamos que a partir de este momento bajaban rivales de Euroliga y se complica más si cabe, pero bueno, creo que la Eurocup es una competición que estamos disfrutando muchísimo todas, que nos hacía especial ilusión y que está yendo realmente bien de momento. A partir de aquí estoy convencida de que va a pesar más esa ilusión y esas ganas de seguir soñando que los rivales que puedan venir. Nosotras vamos a prepararnos para hacer lo nuestro, para tratar de competir y seguir alargándolo todo lo que podamos.

Vosotras que vivís en primera persona la importancia de jugar con la afición, ¿cómo están viviendo la posibilidad de jugar a puerta cerrada en La Fonteta en Europa?

Para nosotras la Fonteta es el sexto jugador, es un factor muy importante, el público nos ayuda mucho y se crea un ambiente increíble en cada partido, es un placer jugar y más en grandes citas, a la afición también le gusta disfrutar con nosotras de los grandes partidos de Europa. En cuanto a ese tema, nosotras no hemos vivido nada fuera de lo normal, pero en cualquier caso no depende de nosotras, depende del club y de lo que ellos decidan, que estoy segura que será por el bien de todos. A nosotras nos quedan un par de semanas fuera, entre la Copa, los cuartos y partido de liga fuera... no sé qué pasará, pero esperemos que se haya solucionado todo.

Hablaba del cansancio antes, de tanto viaje, competición europea... y en su caso también la selección. Es un trabajo extra, pero quizá con la ilusión de ir a la selección se compensa todo ¿no?

Sí, desde luego. Es verdad que las ventanas te quitan un poco de descanso de esos poquitos días que ha podido tener el equipo para descansar y curarse de golpes y lesiones que van sucediendo durante la temporada. En este caso con la selección no hemos tenido ese descanso, pero disputar un preolímpico, pensando en la posibilidad de poder estar este verano en Tokio... la ilusión suple la falta de descanso que pueda haber.