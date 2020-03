Valencia Basket - Armani Milan, obligados a ganar sin el apoyo de la afición

El 'factor Fonteta' no podrá entrar hoy en juego. La 'final' por el Top 8 de la Euroliga ante el Armani Milán se jugará a puerta cerrada por imposición al medirse a un rival italiano procedente de una de las zonas más afectadas por el coronavirus. Pero a pesar de esta circunstancia atípica que ya vivieron también los de Messina como locales en su partido del martes contra el Real Madrid, el Valencia Basket está obligado a ganar si no quiere descolgarse peligrosamente de la lucha por un Top 8 del que salió tras su derrota en Villeurbanne.

Los taronja no llegan tampoco en su mejor momento de forma tras encadenar tres derrotas consecutivas en la Euroliga y además apenas han tenido tiempo para descansar o para preparar el duelo al tratarse del cuarto partido en siete días.

Su rival de hoy, además, llega a una sola victoria de los taronja y con el mismo objetivo de ganar para mantener sus opciones de pasar al Top 8 de la Euroliga, lo que hace aún más difícil el partido para los de Ponsarnau, que al menos recupera a Van Rossom y solo tiene la baja de Jordan Loyd, por lo que deberá realizar un descarte técnico antes del partido.

Eso sí, el momento de los de Messina en Europa es aún peor que el de los taronja, ya que llegan metidos en una mala racha de resultados que le ha llevado a encadenar cinco derrotas consecutivas, la última el martes contra el Real Madrid por 73-78. El técnico italiano ha desplazado a València a su plantilla de 15 jugadores al completo. Además del lesionado de larga duración Christian Burns, en la lista entró Sergio Rodríguez –que solo jugó 11 minutos ante el Real Madrid por unas molestias en la pierna izquierda– y el pívot Kaleb Tarczewski –que se lesionó en el tobillo en la recta final del partido–.

Al tratarse de un rival directo, el objetivo no solo es ganar el partido, sino también el basket average particular. Y es que el partido de la primera vuelta acabó con triunfo italiano por 78-71. Tarczewski con 13 puntos y 10 rebotes y Della Valle con 15 lideraron el triunfo local a pesar de los 20 puntos de Dubljevic. Por tanto, un triunfo italiano o una derrota por seis puntos del AX Armani Exchange Milan harían que el basket average particular entre estos dos equipos se decantara del lado transalpino. Una victoria del Valencia Basket por siete puntos obligaría a acudir al basket average general para deshacer el empate y una victoria taronja por ocho o más puntos decantaría este aspecto a favor del Valencia Basket.

Por otra parte, el equipo italiano visita por tercera vez La Fonteta para un partido de la máxima competición continental. Y hasta el momento se ha llevado el triunfo en sus dos visitas anteriores. En las otras ocho contra rivales italianos, siempre ganó el Valencia Basket.



