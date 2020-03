El Valencia Basket ya está en semifinales de la Copa de la Reina donde este sábado 7 de marzo, a las 16:30 horas (Teledeporte) buscarán una plaza en la gran final frente al Spar Citylift Girona. Las taronja, en su segunda participación copera, dan, de momento, un paso más que el año pasadom superando la ronda de cuartos de final tras derrotar justamente al Ciudad de la Laguna. Las de Rubén Burgos dominaron tres de los cuatro cuartos del partido y sólo en el tercero vieron peligrar la victoria. En el decisivo último parcial sacaron la garra, el carácter y la calidad que atesoran para tomar las riendas y sentenciar el encuentro.

El Valencia Basket ha dejado patente desde el primer minuto de juego que ha llegado a esta Copa de la Reina muy motivado. Las de Rubén Burgos, en su segunda participación copera, saltaban 'enchufadas' al parquet del Multiusos Sánchez Paraíso se Salamanca en el partido que cerraba la ronda de cuartos de final. Una buena concentración en defensa y rápidas transiciones en ataque lideradas por Abalde y Casas le daban las primeras ventajas a las taronja 13-8. Mientras, un Ciudad de la Laguna, con un buen juego interior pero errático en el tiro exterior, vigilaba de cerca a las valencianas. El primer capítulo se cerraba con 15-11 para el Valencia Basket.

Las taronja mantenían la buena intensidad defensiva en el segundo cuarto. Las tinerfeñas no encontraban el camino para llegar a canasta y se perdían en continuos tiros precipitados. Hasta cuatro minutos y medio tardaban en anotar la primera canasta que llegaba en forma de triple. Un balón de oxígeno que permitía al Ciudad de La Laguna mantenerse acuatro puntos (18-14) ante un Valencia Basket, al que las prisas le llevaban a tomar malas decisiones en ataque desperdiciando la oportunidad de destacarse en el marcador. El partido seguía abierto. Vionise Pierre Louis asumía la responsabilidad en el conjnto canario que acortaba diferencias hasta a la mínima expresión (20-19). Un peligro que Burgos cortaba rápidamente con un tiempo muerto. Un particial de 6-0 daba alas al Valencia Basket (26-19). Ahora era el técnico del Ciudad de La Laguna, Claudio García quien a falta de 1 minuto para concluir el segudo cuarto, se veía obligado a parar el partido. Con una canasta sobre la bocina las canarias dejaban la diferencia en 5 puntos al descanso 26-21.

Tras el paso por los vestuarios saltaba a la cancha un Ciudad de la Laguna distinto. Si en los dos primeros cuartos la falta de puntería había sido su principal handicap, ahora le entraba todo. Empezaba un festival de triples liderado por Atkinson ante el que poco podía hacer un Valnecia Basket desbordado. No sólo desaparecía su ventaja sino que por primera vez, eran las canarias las que tomaban las riendas. Con 41-43 Burgos se veía obligado a pedir un tiempo muerto a falta de 3 minutos para finalizar el tercer cuarto. Era necesario un cambio, un revulsivo, ajustar las líneas defensivas y empezar de nuevo. Pero el Ciudad de la Laguna, crecido, no estaba dispuesto a cecer el liderazgo del encuentro. Las de Burgos adolecían de un liderazgo ofensivo, no acababan de encontrar sus bastiones interiores. El tercer cuato finalzaba con 4 puntos de ventaja para las canarias: 43-47 y un preocupante parcial de 16-27.

Poco pareceían cambiar las cosas en los primeros compañes del último cuarto, con Atkinson liderando el ataque. El Ciudad de la Laguna se escapaba peligrosamente 45-50 pero aparaecía Rosó Buch con un triple providencial 48-50. Tirera también reaparecía para establecer el empate a 53 a falta de 5:45. El Valencia Basket se rehacía y volvía a tomar la delantera en el marcador. Ahora era Tirera la que marcaba el tempo del partido desde dentro (58-54) con Rosó Buch decidiendo desde fuera de la zona. Un triple de Buch devolvía la tranquilidad en le marcador para las de Burgos ( 61-54). Joy Brown se unía a la fiesta valenciana y con un triple elevaba la diencia hastra la decena (64-54). (64-54). Con sólo 2:35 sólo restaba administrar bien la ventaja, no cometer errores y mantenerse firme en defensa. El Ciudad de la Laguna lo intentaba a la desesperada ppero veía cómo los segundos se le escapaban. El Valencia Basket cada vez estaba máscerca de su objetivo: las semifinales. Con las canarias ya rendidas, las valencianas ampliaban su ventaja protagonizando un final más plácido del esperado. 69-54.