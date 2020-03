Quino Colom: "Esta vez me tocó fallar a mí, es muy duro"

Quino Colom, y Maurice N'Dour, en la entrega de diplomas del One Team VIII

Quino Colom, y Maurice N'Dour, en la entrega de diplomas del One Team VIII VBC

Quino Colom y Maurice N'Dour entregaron este viernes los diplomas como embajadores del One Team VIII en L'Alqueria del Basket, un proyecto del club taronja por el que sus participantes viven experiencias positivas y desarrollan hábitos saludables de superación personal a través del baloncesto.

En el acto, el base andorrano del Valencia Basket analizó brevemente el partido frente al Armani Milan, destacando la dureza del desenlace de la prórroga y el handicap de jugar sin el apoyo de la Fonteta. Además, hizo balance de los objetivos del equipo en Euroliga, donde asegura que el Top 8 pasa por vencer los enfrentamientos ante rivales directos y que la suerte sonría al equipo en los partidos de casa.

«El final es muy duro, pudimos certificar el partido con los tiros libres y esta vez me tocó fallar a mí. En mi carrera en esos momentos siempre he tenido muy buen porcentaje y ayer fallé los dos. Asumí yo la responsabilidad en ese momento, fallé y toca entrenar más, seguir trabajando para que la próxima que me toque los meta y pueda ayudar al equipo», comentó Colom sobre los últimos minutos, asegurando que se siente especialmente mal por el equipo y los aficionados.

Sobre la ausencia de público en las gradas, Quino asegura que la falta del ambiente característico en la Fonteta fue un factor que se hizo notar: «Los echamos de menos, yo creo que nos hubieran dado el empujón que necesitábamos en algún momentos».

Respecto a las posibilidades de cara a unos hipotéticos playoffs de la Euroliga, el base taronja confía en la clasificación, dándole importancia a llevarse los enfrentamientos directos en la lucha por el top8 y a dar un paso adelante ante los equipos punteros de la competición.

También transmitió la ambición del equipo por seguir con la racha de victorias en Liga Endesa e ir escalando posiciones, pasando por ganar en Gran Canaria, rival ante un rival que les ganó en València: «Es un equipo que nos ganó aquí y les tenemos ganas, ojalá podamos cobrarnos la revancha».