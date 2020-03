La Euroliga y FIBA también suspenden la competición

La Euroliga y FIBA, tras una ronda de consultas con sus clubes, ha decidido suspender temporalmente sus tres competiciones (Euroliga, Eurocopa y Next Generation) a causa de la crisis del coronavirus. El Valencia Basket estaba ya en Estambul para disputar este jueves su compromiso de Euroliga ante el Anadolu Efes Istanbul. También estaba ya en Bélgica para jugar su compromiso de la Eurocup Woman ante el Castors Braine.



La Euroliga y FIBA han tomado una decisión similar a la decisión que adoptó el miércoles la ACB, que decidió aplazar los encuentros de las jornadas 24 y 25 y trasladaba los mismos al próximo mes de abril.





Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM