Videoconferencia clave por el futuro de la Liga ACB

El aplazamiento de dos jornadas de la Liga Endesa podría no ser suficiente. Las perspectivas por la crisis sanitaria del coronavirus no son nada esperanzadoras a corto plazo y no son pocos los clubes que han suspendido ya los entrenamientos de sus respectivos equipos.

Una situación que hace improbable volver a jugar la Liga Endesa o la Liga Femenina en dos semanas y que ha provocado que algunos clubes sean partidarios ya de suspender las competiciones nacionales.

La postura del Valencia Basket y la de otros clubes pasa por esperar a las próximas semanas para ver si es posible concluir los campeonatos con reajustes de fechas o pequeñas modificaciones del formato si fueran necesarias.

Sin embargo, este lunes puede ser un día clave para saber hacia donde apunta competición, ya que la ACB ha organizado un encuentro por videoconferencia entre sus 18 clubes, en el que debatirán sobre el camino a seguir y las consecuencias que puede tener para clubes y jugadores, tanto a nivel deportivo como económico.

De hecho, en caso de cancelación, habría que establecer el criterio para decidir al campeón, los clubes que tendrían acceso a algunas competiciones europeas y qué equipos descenderían en caso de que hubiera descensos y ascensos.

Las distintas opciones que se han dado en otros países europeos dejan abierta cualquier opción, ya que mientras en unos se ha respetado la clasificación actual para proclamar campeón –como ha sucedido en Ucrania, Irlanda, Suecia, Bélgica y Lituania– en otros como Eslovaquia se ha dado por concluida la temporada sin asignar campeón o descensos. La suspensión en España está ya sobre la mesa.

