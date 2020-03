Dubljevic: "Mi sangre es de color naranja, quiero acabar mi carrera aquí"

Bojan Dubljevic selló su continuidad con el Valencia Basket para las próximas tres temporadas, con opción a una cuarta, y en el día después de que se conociera su renovación se ha mostrado "muy contento y muy orgulloso porque me quedo en un Club al que quiero mucho. Como siempre digo, mi sangre es de color naranja. Esta es mi casa y estoy muy feliz de quedarme aquí. También de ser el capitán del equipo, que es algo increíble para mí. Ahora lo que quiero es seguir trabajando, quiero jugar mejor, mejorar cada año y ayudar al equipo lo máximo que pueda".

Dubljevic ha manifestado en más de una ocasión que su sueño es retirarse vistiendo la camiseta taronja, Club al que llegó en 2012 con apenas 20 años. Un objetivo que con este contrato a largo plazo está un poco más cerca. Y como reconoce el pívot montenegrino "no sé cuántos años más voy a poder jugar pero ese es mi sueño, acabar mi carrera aquí y quedarme aquí. Ahora solo sigo ese sueño".

Seguir como taronja como mínimo hasta 2023 le da a Dubljevic la oportunidad de convertirse en el hombre récord del Club en las categorías que todavía se le resisten, algo a lo que Bojan le da una importancia relativa: "Ojalá pueda conseguir todo eso, pero no es lo que para mí es lo más importante. Lo más importante es si puedo ganar más trofeos. No soy un tío que mire sus estadísticas, solo miro al equipo. Y lo más importante es lo que haga el equipo".

Con cuatro títulos en su palmarés taronja, el capitán se muestra ambicioso y señala que "me faltan más trofeos y quiero más con el Valencia Basket. Por eso me quedo aquí, me faltan más títulos y ojalá hasta que se acabe mi carrera pueda ganar estos que me faltan".

Mientras continua con sus entrenamientos individuales porque #EstoNoTieneQueParar, Dubljevic acaba mandando un mensaje optimista de que #EstoPasará: "Ahora no podemos entrenar juntos, no podemos jugar, no hay partidos. Pero creo que esto va a pasar pronto y que podremos continuar con el baloncesto".