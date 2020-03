Así son los entrenamientos a distancia del Valencia Basket

Las dos plantillas profesionales del Valencia Basket no se detienen y siguen entrenando de manera individual para estar preparados con el convencimiento de que #EstoPasará y que el trabajo no tiene que parar para llegar en óptimas condiciones cuando las competiciones se reanuden. Los responsables de la preparación física de nuestros dos primeros equipos nos desvelan las claves y analizan el rendimiento del nuevo método de trabajo implantado para que el balón no deje de botar en estas circunstancias especiales.

Todos los jugadores y jugadoras de las plantillas profesionales han recibido un completo kit con los elementos necesarios para realizar los planes de trabajo personalizados en sus domicilios. El preparador físico del primer equipo masculino, Manu Capdevila, señala que el objetivo de los planes de entrenamiento es doble: "A nivel condicional perder la menor forma posible. Está claro que a nivel aeróbico lo más específico que es el deporte no pueden correr o tienen que hacerlo en casa, pero sí que pueden hacer ejercicios en el que las pulsaciones suban y bajen en cortos periodos de tiempo. El otro objetivo es que pierdan el tono muscular lo menos posible, sobre todo en el abdomen y multífidos, porque los jugadores van a pasar mucho tiempo sentados y ahí se puede perder mucho tono a nivel de rotación, que para el baloncesto es muy importante".

El recuperador del primer equipo masculino Julio Galcerán recalca que "hacemos mucho trabajo de movilidad, mucho trabajo de espalda, de zona lumbar y de core con el objetivo de poder reproducir en la medida de lo posible la especificidad de algunos gestos que tienen en los entrenamientos y en los partidos y que pierdan el menor tono muscular posible", mientras que el preparador físico del primer equipo femenino Pau Alcácer desvela que a las jugadoras "les hemos planteado diferentes tipos de trabajos: de movilidad, estiramientos o core, haciendo hincapié en la fuerza y en los trabajos de alta intensidad. Cada una de ellas tiene un trabajo específico adaptado a sus necesidades, este trabajo se envía semanalmente y les vamos incrementando el volumen y la especificidad de las tareas a realizar".

El uso de las nuevas tecnologías se ha hecho indispensable para la coordinación a distancia de este trabajo. Pero como afirma Julio Galcerán "el contacto con los jugadores es prácticamente diario. Tenemos un par de reuniones semanales por videoconferencia con todo el staff técnico, entrenadores, fisioterapeutas, médicos, utillero y preparadores físicos. Y a nivel individual tanto mi compañero Manu como yo hablamos con un par de jugadores para ver como están, nos mandan vídeos de los trabajos de fuerza, de como lo están haciendo subiendo y bajando escaleras o en la bicicleta".

Pau Alcácer pone el acento en la importancia de que la comunicación sea bilateral: "Las jugadoras constantemente nos están dando el feedback del trabajo físico realizado y también nos hacen preguntas. Y a nivel individual les intentamos preguntar todos los días. La verdad es que intentamos que ellas vean y sientan que constantemente estamos pendientes de ellas, de su trabajo y de cómo están llevando toda esta situación". Un aspecto en el que también incide Manu Capdevila: "Intentamos tener un poco de feedback para saber que están haciendo, qué les va mejor, qué les va peor. Si ellos tienen alguna inquietud acerca de algún circuito que han visto por internet. Pero nosotros siempre les decimos cuál es el objetivo del trabajo que están haciendo".

Respecto a su valoración de estos primeros diez días de esta nueva dinámica de entrenamiento, el preparador físico del primer equipo femenino Pau Alcácer reconocía que "estamos muy contentos con la profesionalidad que están teniendo todas nuestras jugadoras del equipo. Ellas son muy conscientes de que hay que seguir manteniéndose en forma y que no hay que parar. Por ello están siguiendo unas correctas pautas de alimentación, de descanso y de entrenamiento para seguir preparándose en nuestro día a día manteniéndose en lo posible en nuestros hábitos como equipo".

Por su parte, Manu Capdevila señalaba que "la preparación está siendo positiva para el tiempo que llevamos, hasta ahora se ha llevado todo bastante bien. Pero es muy importante lo que viene ahora a nivel mental, el trabajo mental también es importante". Y Julio Galcerán termina comentando que en la parcela masculina "estamos muy contentos en ese sentido, creemos que todos están haciendo lo que les hemos propuesto. Y deseando volver a juntarnos y retomar el día a día y nuestra competición que es lo que todos queremos".