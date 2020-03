L'Alqueria del Basket lanza planes físicos semanales para todos

L'Alqueria del Basket, en plena crisis por el coronavirus y con el Estado de Alarma aumentando su nivel en cuanto a los confinamientos domiciliaros, no está dispuesta a renunciar a sus principios. Y es que si hay algo que ha caracterizado a la instalación taronja desde su creación es ser un centro generador de baloncesto en la sociedad, sin distinciones y siempre abierto a todos los colectivos que quieran disfrutar del deporte.

Es por ello que ahora más que nunca, en estos momentos donde se hace tan complicada la práctica deportiva en el ámbito del hogar y lejos de lo que pueda parecer, la casa del baloncesto europeo de formación sigue en pleno funcionamiento con un único y gran objetivo. El de que lo que ha costado tanto tiempo y esfuerzos construir no se pierda, no se detenga, no pare, y que todos puedan mantenerse en forma para cuando pase.

Es por este motivo que los profesionales del Valencia Basket han lanzado una nueva iniciativa. Son en este caso los preparadores físicos los que han ido un paso más allá en una actividad que se repetirá semanalmente hasta que se supere la pandemia por el COVID-19. «Queremos desde el baloncesto y L'Alqueria seguir ayudando a las personas a realizar diferentes ejercicios también estos días para mantener la forma y así hacer más llevadera la situación» resume Pau Alcácer, coordinador de preparación física de la instalación y preparador del primer equipo femenino.

Con este objetivo, los preparadores físicos de l'Alqueria del Basket ponen su experiencia al servicio de aquellos clubes que no puedan contar con la ayuda de profesionales en la materia, y de aquellos deportistas en general que quieran mantener la forma, creando planes semanales específicos de trabajo para que los interesados puedan descargarlos y trabajar bajo esta metodología desde sus hogares.

De esta forma, cada lunes se compartirán distintos planes, dirigidos a edades muy concretas tanto en categoría masculina como femenina. Deportistas en edad infantil, cadete y junior podrán descargar su plan en la web de L'Alqueria del Basket y llevarlo a cabo estos días. Los de esta semana están ya disponibles con distintos documentos de ejercicios explicativos en PDF a través de alqueriadelbasket.com.



El vídeo, herramienta complementaria

Esta iniciativa se une así a la que ya se estaba llevando a cabo a través de las propias redes sociales de L'Alqueria del Basket. Tanto es así que la pasada semana los preparadores físicos ya compartieron distintos ejercicios, así como la mejor forma de ejecutarlos, en demostraciones audiovisuales abiertas a todos los seguidores de la casa del baloncesto europeo de formación. Esas demostraciones continuarán de nuevo esta semana, complementando así los planes de entrenamiento que se han diseñado.

También te puede interesar: Las 'fugas' y los ERTE ponen patas arriba la ACB