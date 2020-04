Mike Tobey: «Echo de menos tener baloncesto en mi vida»

Son días complicados para todos, también para los jugadores del Valencia Basket quienes, pese a mantener una rutina de entrenamientos individuales desde sus domicilios y reuniones periódicas a través de la videollamadas, se han visto privados no sólo de poder desarrollar su profesión, sino también de aquello que más les gusta y que llevan haciendo desde que eran niños.

«Lo echo mucho de menos. El hecho de no tener baloncesto en mi vida todos los días, tocar la pelota y tirarla, practicar, entrenar. Todas esas cosas. Lo extraño todo», confiesa Mike Tobey, que en declaraciones para el canal oficial de la Euroliga reconoce que «especialmente echo de menos la Euroliga, solo porque, ya sabes, incluso si no estás jugando un partido puedes ver todos los demás partidos».

En este sentido, y como miembro de la plantilla del Valencia Basket, su implicación y compromiso es todavía mayor pues «estamos llegando al punto emocionante de la temporada donde estamos luchando por los playoffs y cada partido significa algo. Todos estábamos ansiosos por hacer un esfuerzo para llegar a los playoffs y es una pena que estemos en esta situación».

En cuanto a su día a día y sus rutinas dentro de este confinamiento por la crisis del coronavirus explicó «es algo para lo que realmente no puedes prepararte. Quiero decir, obviamente, el mundo está pasando por un momento difícil en este momento». Tobey, a sus 25 años, es uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla taronja y «desafortunadamente, estoy solo. Mi familia está en los Estados Unidos y mi novia está en una ciudad diferente».

Una situación ciertamente difícil que sobrelleva de la mejor manera que puede. «He estado leyendo mucho, jugando a videojuegos desde hace tiempo. Tratando de no estar viendo la televisión todo el día». En este sentido, no dudó en agradecer las atenciones del Valencia Basket a la hora de suministrarles material para entrenar en casa.

«Afortunadamente, el club hizo un gran trabajo, nos trajeron un montón de cosas para trabajar. Una bicicleta, algunas pesas, algunas bandas... estoy tratando de hacer eso y comer lo más saludable posible. Hay que tratar de usar este tiempo para, no sé, mejorar en lo que se pueda. Intentó sacar algo positivo de la situación». Como por ejemplo «aprender un poco de castellano. Ya llevo tiempo viviendo en España y tengo que salir de esto sabiendo más. Si no consigo hablar un poco mejor mi novia me mata, así que tengo que trabajar en ello».

Al margen de entrenar y estudiar el idioma, en este escenario es también aconsejable abstraerse y despejar la mente con algún entretenimiento. El de Tobey tiene un nombre: Netflix. «No sé cómo lo habrían hecho sin Netflix. Ya no recuerdo los días antes de Netflix. Tenías que ir al videoclub para conseguir una película. Eso hubiera sido imposible en una situación como esta. Gracias a Dios por la tecnología moderna», señaló el norteamericano.



Hobbies y pasatiempos

En su alocución para la Euroliga descubrimos, además, que Mike Tobey es un gran fan de Batman, que está a punto de comenzar a ver la serie Sons of Anachy, que una de sus grandes pasiones es la pesca o que entre sus pasatiempos favoritos se encuentra jugar al «Fortnite con algunos amigos, entre ellos Jordan Loyd. Igual es para niños pero lo pasamos bien».