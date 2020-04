Los planes de la Euroliga para acabar la temporada

La liga china ha estado haciendo planes para dividir sus 20 equipos y enviarlos a dos ciudades para jugar en pabellones vacíos en un mes. Algo que la NBA empezó a considerar también hace unos días para crear una comunidad en cuarentena en un sitio neutral para disputar partidos, en un principio, sin aficionados en las gradas. Tanto es así una de las que más fuerza ha tomado en las últimas horas es Las Vegas. Sería a mediados del mes de julio, se ahorrarían costes en viajes y, lo más importante, se concentraría a todos los equipos y jugadores participantes en un mismo lugar limitando así los peligros por la crisis sanitaria del coronavirus.

Una opción que ahora se está empezando también a plantear muy seriamente la Euroliga, donde actualmente el Valencia Basket está inmerso en plena lucha por los puestos de playoffs. En este caso sería en el mes de junio, a modo de Eurobasket con las seis jornadas de la fase regular que restan, los playoffs y la Final Four, y tras realizar primero una especie de pretemporada de un par de semanas. Es decir, para conocer al campeón habría que irse probablemente hasta la primera quincena de julio.

Fue Eduard Scott, director de operaciones de la Euroliga y mano derecha de Jordi Bertomeu, el que confirmó esta posibilidad en declaraciones a El País. «Si por razones sanitarias o de fechas no es posible jugar en los 18 campos, optaríamos por concentrar todos los partidos en uno o dos pabellones en una sola ciudad», señaló, al tiempo que explicó que no se están «limitando a un solo mercado para esta posible concentración de equipos, partidos y horarios en un formato similar a un Eurobasket o un Mundial».

Además, Scott avanzó que si se incluyen todos los encuentros pendientes «necesitaríamos dos pabellones. En Europa hay varias ciudades con suficiente infraestructura hotelera y al menos dos instalaciones deportivas de primer nivel como para albergar ese formato de concentración. No hay aún una ciudad finalista».

No la hay oficialmente, pero atendiendo a los requisitos lo cierto es que tan solo Moscú, Atenas y Estambul tienen al menos dos pabellones de primer nivel en sus inmediaciones. Por otra parte se ha conocido que Madrid ya ha ofrecido el WiZink Center para albergar el hipotético evento –Vistalegre o la Caja Mágica podrían ser alternativas a este escenario principal–. Importante es también que la actual sede de la Final Four, Colonia, que sólo cuenta con el Lanxess Arena, no condicionará la decisión.

La idea y la prioridad para el organismo continental no ha variado en estas semanas y pasa por jugar con público. No obstante, y ante las dificultades que esto podría acarrear, se contempla ya la puerta cerrada como la opción más viable ya que al menos esto garantiza la cobertura televisiva y de la plataforma online de euroleaguetv.

