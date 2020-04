El Valencia Basket se queda solo con el Anadolu Efes

El Valencia Basket se queda solo junto al Anadolu Efes como los únicos equipos de la Euroliga que, al menos de momento, no rebajarán el sueldo de sus plantillas a pesar de la suspensión temporal de la competición a causa de la crisis del coronavirus. Si lo hará finalmente el Real Madrid, que con la aprobación de la plantilla que dirige Pablo Laso, recortará sus salarios entre un 10% y un 20 % dependiendo de si se reanuda o no la liga de fútbol. Y es que los ingresos del club blanco dependen, casi en su totalidad, de esta sección.

Esta decisión "evita medidas traumáticas que afecten al resto de trabajadores, además de contribuir con los objetivos económicos de la entidad ante la disminución de ingresos que sufre estos meses como consecuencia de la suspensión de las competiciones y de la paralización de gran parte de sus actividades comerciales" asegura la entidad en un comunicado.

Así pues, 16 de los 18 equipos que componen la actual edición de la Euroliga están implicados en un ERTE o han reducido los salarios de sus jugadores profesionales. Entre ellos los tres españoles, Baskonia, FC Barcelona y ahora, si finalmente se cumple la medida, el Real Madrid.

