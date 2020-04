¿Sabías que Maurice Ndour ganó un concurso de hablar japonés?

El jugador del Valencia BC, Maurice Ndour destapa en una de sus facetas más ocultas: la de políglota. Ndour, todo un trotamundos, cuenta en acb.com sus experiencias en Japón, país en el que estudió y por lo que domina a la perfección el idioma japónes: "Fui al instituto en Japón durante tres, años, es algo que la mayoría de la gente no sabe. Mientras estuve allí tuve aque aprender el idioma y hablardo de forma fluida. Ndour habla a la perfección el japonés: "lo puedo hablar perfectamente con mis amigos y excompañeros de Japón. Para mí no fue difícil, cuando vas seis horas a clase 7 días a la semana, no difícil aprender".





??? La curiosa historia de @Mauricendure y... ¡El japonés!



El jugador de @valenciabasket es un enamorado del país nipón y nos demuestra que el idioma no se le da nada, pero que nada, mal...

El jugador taronja incluso llegó a ganar un concurso de hablar japonés: "Cuando estaba allí, hubo un concurso de hablar japónes, me apunté y gané superando a gente de unviersidad. Fue divertido, la gente preguntaba ¿quén es ese chico que habla tan bien japonés?.Desde entonces,se declara un enamorado de la cultura nipona: "Me encanta, es gente muy trabajadora y disciplanda. Es uno de los países más limpios".