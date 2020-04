De Colo escribe una carta de agradecimiento

Nando De Colo, tras su reciente inclusión en el quinteto ideal de la década de la Euroliga, escribió una carta de agradecimiento dirigida a los tres clubes con los que ha competido en la máxima competición continental (Valencia Basket, CSKA Moscú y Fenerbahçe), así como a entrenadores y compañeros.



Respecto a la entidad taronja cuyos colores defendió durante tres temporadas y con la que debutó en la Euroliga en la temporada 2010/11, destacó que el club "confió en mí desde el primer día". El Valencia Basket respondió a ese agradecimiento público con aplausos y citándole para este sábado.





What a decade!!! THANK YOU ?? pic.twitter.com/XZ52cyjRkv