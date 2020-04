Sastre: "Creo que nunca en mi vida había estado tanto tiempo sin poder jugar"

El escolta del Valencia Basket Joan Sastre, como el resto de sus compañeros, continúa entrenando cada día en solitario bajo la atenta supervisión de los técnicos y los preparadores físicos del primer equipo porque #EstoNOtienequePARAR porque #EstoPasará. El exterior balear dice que esta nueva rutina "está yendo bien, es una manera diferente de entrenar pero intentamos mantenernos en forma lo mejor que podemos con los ejercicios y rutinas que nos han mandado los preparadores físicos del Club. Hay que intentar mantenerse lo mejor posible para cuando todo esto se pueda volver a reanudar estar en las mejores condiciones posible".

Sin el próximo partido oficial en un horizonte definido, Sastre reconoce que mantener la motivación en el trabajo diario "no es fácil pero es nuestro trabajo y nuestra obligación mantenernos en buen estado de forma para poder volver cuánto antes y de la mejor forma posible. Es cierto que no sabemos cuándo podremos volver a entrenar todos juntos y a jugar. Pero estos días hay que aprovechar para intentar mantenerse en forma".

El canal oficial de Youtube ha repasado en estos días dos de los tres títulos que el escolta balear ha ganado con la camiseta taronja, la Liga Endesa 2017 y la 7DAYS EuroCup 2019, que fue reestrenada este miércoles mismo coincidiendo con su primer aniversario. Volver a ver esos encuentros hace a Sastre ser todavía más consciente de la nostalgia que tiene de la pista: "Echo de menos todo lo que envuelve el baloncesto. Desde el poder jugar, tocar balón. Creo que nunca en mi vida había estado tanto tiempo sin poder jugar o tocar un balón. El ambiente de la Fonteta, la afición, el día a día con los compañeros, se echa todo un poco de menos".

Cuando no está entrenando, Joan Sastre dedica parte de su tiempo libre en leer, cocinar o en disfrutar con su mascota. Y aunque reconoce que "no soy muy de ver películas", sí que se atreve a dar recomendaciones de sus series favoritas: "Veo bastantes. Élite me gustó bastante y La Casa de Papel, que todo el mundo conoce, son las dos que hemos estado viendo. Hemos empezado otra que se llama Riverdale". En lo referente a los libros, actualmente se pierde en las páginas "de uno de inversión que se llama "Un paso por delante de Wall Street", que lo recomendaría a toda la gente a la que le interese ese mundillo, es bastante interesante".



Preguntado sobre si el regreso se va a hacer más duro a nivel físico o a nivel mental, Sastre señala que "creo que las dos cosas van a ser complicadas. Pero a nivel físico sobre todo. No es lo mismo poder entrenar en un pabellón que aquí en casa, no puedes hacer todo lo que harías en el pabellón o en un gimnasio. Será más duro a nivel físico la vuelta". Aunque no duda en señalar que la situación actual sí que está suponiendo un reto para la fortaleza psicológica para los deportistas profesionales: "Creo que a nivel mental, ahora está siendo lo más duro, este momento. Pero cuando volvamos a ponernos en marcha, seguramente a nivel físico nos costará más".