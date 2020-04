"Tres equipos de Euroliga tuvieron interés firme por Bojan Dubljevic"

Moisés Cohen es el representante de la agencia Beo Basket, actualmente la más importante en Europa, en España, Corea y Latinoamérica. Entre otros muchos jugadores, es el agente de Bojan Dubljevic, recientemente renovado por el Valencia Basket. De esta cuestión, de la actualidad del club taronja o del futuro del baloncesto en Europa hablamos con él en una extensa e interesante entrevista en la que admitió que aunque "el volumen de trabajo ha bajado a lo mínimo" la situación actual es muy preocupante. "Hay inquietud en los jugadores por los recortes de sus salarios en el 90% de los clubes y también por pasar la cuarentana lejos de sus casas", explicó, al tiempo que los "clubes están nerviosos, no saben si fichar o no fichar€ hay un desconcierto general dónde no hay respuestas y la gente no sabe qué hacer. Aquí dejamos un pequeño avance de las muchas cuestiones tratadas durante la charla:



Futuro del baloncesto

Moisés Cohen se mostró pesimista respecto al futuro del baloncesto en España pues "se van a reducir patrocinadores, entradas..., se prevé una bajada importante de sueldos de los jugadores, por lo que se prevé un menor nivel de jugadores el año que viene en la ACB".

Algo que, por otra parte, puede ser una oportunidad para el Valencia Basket, también a nivel continental. "El porcentaje de éxito sube exponencialmente en el momento que el Valencia Basket mantenga el dinero o incluso suba el presupuesto para el año que viene mientras que el resto lo bajará drásticamente. Es obvio que el Valencia Basket sacará más la cabeza respecto al resto de lo que lo hace ahora mismo, sobre todo en la ACB", indico el agente valenciano.

Renovación de Bojan Dubljevic

Respecto a la renovación de Bojan Dubljevic, reconoció que hubo "interés de varios equipos de la ACB y la Euroliga, pero él nunca ha querido escuchar ofertas hasta que se hablara con el Valencia Basket y se siguiese para adelante o no": En este sentido admitió que "podría haber conseguido más dinero en otro equipo de Euroliga".

Algo que no fue impedimento para que la renovación de Dubljevic haya "sido fácil y rápida. Desde que el Valencia Basket nos convocó para hablar del tema hasta que se llegó a un acuerdo pasaron sólo 24 horas". "Para el Valencia Basket Bojan Dubljevic es un esfuerzo titánico y muy importante en su presupuesto. Somos conscientes de ello y no nos pesa la responsabilidad pese a ser un añadido de presión", destacó, antes de subrayar que el pívot montenegrino "quiere pasar muchos años aquí y retirarse en Valencia".

Ofertas por Dubljevic

Fue complicado 'sacarle' qué ofertas había tenidos en los últimos meses por Dubljevic, aunque admitió que "durante la temporada tres equipos de Euroliga tuvieron interés firme y otro más nos sondeó". "Alguno español de Euroliga, pero no puedo decir nombres", fue lo máximo que contó antes de dejar caer, aunque sin decirlo de manera explícita, que el Real Madrid es el equipo que más interés ha mantenido de forma continuada por hacerse con los servicios del balcánico durante todos estos años.



Axel Bouteille y mercado que viene para el Valencia Basket

Preguntado por el interés del Valencia Basket en Axel Bouteille, jugador al que también representa y que a mitad de febrero firmó por el Unicaja tras llegar a un acuerdo con el Bilbao Basket, aclaró que "no hubo interés especial de Valencia Basket en Axel Bouteille, es uno de los 15 o 20 por los que pueden preguntar en un año".

Por otra parte, a nadie escapa que en estos tiempos de la crisis del coronavirus con la mayoría de clubes inmersos en un ERTE o reduciendo los sueldos de sus plantillas, la imagen del Valencia Basket se está viendo muy reforzada. Algo que, a su juicio, tendrá consecuencias muy positivas para el club. "Jugadores de élite que sólo piensan en Euroliga y no se planteaban ir al Valencia Basket, ahora lo van a hacer", concluyó Cohen.

