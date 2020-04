¿Qué pasó con 'Toko' Shengelia en Valencia?

Con Ángel Fernández, actual entrenador del Quesos el Pastor CD Zamarat de la Liga Femenina Endesa, mantuvimos una larga y más que interesante entrevista. El técnico valenciano, durante muchos años director de cantera del Valencia Basket, nos dio su opinión sobre la situación en que queda su competición o la propia ACB, nos habló de la oportunidad que se presenta ahora para la línea femenina del Valencia Basket, del cambio de filosofía en el club taronja en estos últimos años y también de L'Alqueria del Basket. Además, despejó muchas dudas acerca de lo que sucedió con 'Toko' Shengelia tras su etapa de formación en Valencia y su salida rumbo a Bélgica. A continuación avanzamos algunas frases de una charla que se puede visualizar íntegramente en los diferentes clips de vídeo que acompañan a cada temática.



Futuro de la Liga Femenina Endesa y otras competiciones

El preparador de Torrent quiso destacar el gran comportamiento del CD Zamarat "con nosotros, las jugadoras extranjeras están hace tiempo en sus países con sus familias a pesar de que no sabemos que sucederá con la Liga Femenina Endesa. Como entrenador y como ser humano creo que deberían tomar una decisión" cuanto antes. En este sentido, en clara alusión a la FEB, señaló que "los dirigentes están para tomar decisiones, para eso cobran. Ir retrasando esta decisión no es ni coherente ni es de sentido común. Los clubes tienen presupuestos muy ajustados y, viendo todo lo que esta sucediendo, hay que dar por finalizadas ya las ligas".

Por esto destacó que "primero es la salud, pero luego hay una serie de factores económicos que también influyen. Lo que no hay que hacer es improvisar. Veo imposible retomar la liga", para añadir que "retomar la Liga femenina es una auténtica barbaridad. Primero por salud, y después por logística".

También tuvo palabras cargadas e ironía para la Liga Endesa o incluso la de fútbol, pues se mostró "muy sorprendido cuando se habla de retomar competiciones como la liga de fútbol profesional o la Liga Endesa en una sede única. Imagino que habrán consultado con los jugadores y cuerpos técnicos , porque ellos son los que se juegan su salud. Se habla de una concentración en una ciudad o de retomar competiciones a puerta cerrada y luego escuchó al Gobierno decir que hoteles quizá estén cerrados hasta final de año, igual que bares y restaurantes. Entonces, ¿los equipos dónde se van a alojar?, debajo de un puente en tiendas de campaña, o llegará la UMED y les montará un hotel de campaña, o les abrirán un restaurante de campaña...son cosas que quiero pensar que internamente las habrán pensado".



Críticas a la gestión de la crisis y renovación en Zamora



Con experiencia como técnico en países como México o Guatemala, mantiene contacto directo con estos lugares, incluso con médicos, y confiesa que aunque no sea muy diplomático "desde fuera son muy críticos con la actuación del Gobierno español en todos los aspectos de esta crisis" del coronavirus.

Una crisis que, entre otras cosas, ha impedido que su renovación por el CD Zamorat aún no esté firmada."Hay buena disposición por ambas partes, pero estamos esperando a ver que sucede con la competición. Estoy muy a gusto en Zamora", confesó.



Oportunidad para el Valencia Basket Femenino

El Valencia Basket, aseguró, "era rival nuestro en la misma liga pero en ligas distintas. Zamora es una ciudad de 30.00 habitantes con un presupuesto muy humilde. El Valencia Basket está haciendo las cosas muy bien, sin prisa pero sin pausa, y el año que viene seguramente darán un paso más".

Es por ello que avanzó que va a ser "una buena oportunidad para el Valencia Basket" a la hora de hacerse con el dominio de la Liga Femenina Endesa. "A Girona toda esta situación le va a pasar factura seguro. A Perfumerías Avenida también, de hecho tienen ahora todas las tiendas cerradas y a 800 empleados sin trabajar. Todo eso supone que no habrán ingresos y pasará factura", explicó Fernández, para el que seguro que la entidad taronja "va a continuar en la misma línea, si no aumentan el presupuesto van a continuar igual y van a luchar por dar el salto y competir con Salamanca y Girona".

En este sentido, destacó que tanto el equipo valenciano como, por ejemplo, el Unicaja en Liga Femenina 2 "son clubes, por suerte, atípicos dentro de la Liga Femenina. Tienen unas condiciones a nivel logístico mucho mejores que el resto de equipos".



L'Alqueria del Basket y su pasado 'taronja'

En cuanto a sus casi 20 años en las categorías de formación del Valencia Basket, la mayoría de los cuales como director de cantera, confesó que "aprendí mucho de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Humanamente tengo un muy buen recuerdo de un 90% de la gente que trabaja en el club, aunque de un 10% no es así. Quizá sea gente muy preparada pero yo no les pediría consejo ni para comprar el pan".

Reconoce que, actualmente, la coherencia es mucho mayor, sobre todo "en estos últimos seis años, como hay mucha mayor gente de baloncesto por encima, existe mayor sentido común y coherencia". "Yo he vivido épocas donde el primer entrenador era el director deportivo, y otras donde hemos tenido tres entrenadores en una misma temporada. Katsikaris quería 16 jugadores para entrenar, lo cortaban, luego llegaba Pesic y no quería ninguno,...se daban muchos bandazos en ese sentido y al final los bandazos en un equipo de ACB se trasladan a toda la idiosincrasia del club y a la cantera. Ahora es de admirar la confianza que se está teniendo en los técnicos", indicó el preparador valenciano.

Aún así, confiesa que espera que "se recuperen grandes entrenadores de cantera que ahora están haciendo más labores de oficina como son Juanjo Rojo, Paco Pardo, ...y que se les ha relegado de cancha para hacer más temas de burocracia. Creo que eso no es bueno, pero confío y deseo que a la cantera del Valencia Basket le vaya muy bien, no en cuando a ganar medallas o títulos en Campeonatos de España, sino a que lleguen jugadores al primer equipo. Creo que tal y como se está llevando la línea van a llegar".



¿Qué pasó realmente con 'Toko' Shengelia en Valencia?

Ángel Fernández, respecto a este asunto, desveló que "hubo una serie de errores por parte del club en su momento". "La decisión muy correcta fue de Toni Muedra, director de scouting por entonces, a la hora de incorporarle. Tuvo muy buenos entrenadores, desde Juanjo Rojo a Roberto Íñiguez, que lo formaron, pero no había director deportivo, mandaba mucho más el primer entrenador, que tomaba las decisiones", aseguró el de Torrent.

"Siempre me acordaré de la llamada de Roberto Íñiguez, estando yo en un Campeonato de España Cadete, contándome que habían cortado a 'Toko' Shengelia por un tema contractual tras los tres años de formación. Los

responsables, quiénes son, sí que sé quienes son...algunos continúan en el club, aunque fue el primer entrenador (por entonces Neven Spahija) el que tomó la decisión de que no iba a llegar", destacó.

"Me sienta mal que esté jugando en Baskonia con los tres años de formación en el Valencia Basket. Fue una oportunidad perdida", concluyó sobre un asunto que no deja de ser muy espinoso.



El caso de Jaume Ponsarnau y cambio de filosofía

Ángel Fernández tampoco se escondió a la hora de definir al Valencia Basket durante sus años en el club como una entidad de 'gatillo fácil' con los entrenadores, algo que afortunadamente ha cambiado para bien. El caso de Jaume Ponsarnau es el mejor ejemplo. "Ponsarnau es un técnico ideal para la filosofía de Valencia Basket, por su talante, porque ser entrenador no es sólo de parqué, es también saber dirigir a los directivos, y él tiene muy buen talante. Por dos años consecutivos, en momentos muy malos del equipo, se ha mantenido la confianza y además haciéndolo muy bien y ganando un título europeo. Eso antes era imposible, había demasiado nerviosismo y urgencia de resultados. El club ha ido progresando en este aspecto y una pieza fundamental para conseguir esa estabilidad ha sido Chechu Mulero", subrayó Fernández.

En relación a esto insistió en que "el club está claro que va para arriba, sólo espero que se respete a los técnicos, que hagan más baloncesto y menos burocracia". Era obligado preguntarle, para concluir, si en un futuro se veía de nuevo en el Valencia Basket. Su respuesta no dejó lugar a dudas. "No. A día de hoy no. Los caminos se separaron y será muy difícil que se unan. Primero por ellos y después por mí. Ni ellos pensarán en mí ni yo pienso en ellos", concluyó.

