Lío entre ACB y Euroliga por la coincidencia de fechas

Las modificaciones en los calendarios aún no son definitivas, pero si no cambian los planes que la ACB y la Euroliga han presentado esta semana, se presenta un serio problema entre ambas competiciones por la coincidencia de fechas.

La ACB fue la primera en presentar su nuevo formato de competición para acabar la temporada, con un torneo entre 12 equipos, divididos en dos grupos de seis y con las semifinales y la final después, disputándose todos los partidos en una única sede, con la final prevista para el 10 de julio.

La Euroliga, por su parte, presentó este jueves su plan de final de temporada, con un calendario de competición en una única sede, que iría del 4 al 26 de julio, por lo que los primeros partidos (previos a la Final a 8) coincidirían con los últimos de la Liga, con la imposibilidad de participar en ambos.

Una situación que obliga a que hablen los responsables de ambas competiciones si no quieren poner a los clubes en el serio problema de tener que elegir entre una u otra. Algo que parece haber valorado ya el FC Barcelona, que tal y como informa RAC 1, tendría clara su postura de apostar por la Euroliga antes que por la ACB.

En el Valencia Basket, por su parte, se muestran preocupados por esta coincidencia de fechas, pero esperan acontecimientos partiendo de la base de que tendrán que coordinarse ambas competiciones para no solaparse. El deseo del club taronja es acabar las dos en la pista y no verse contra la espada y la pared teniendo que elegir, aunque los calendarios de ambas no serán definitivos hasta finales de mayo, cuando tengan que decidir si siguen adelante o se suspende alguna competición.