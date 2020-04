Video | Dubljevic, una exhibición de mates, triples y tapones

Bojan Dubljevic selló su continuidad con el Valencia Basket para las próximas tres temporadas, con opción a una cuarta, y en el día después de que se conociera su renovación se ha mostrado "muy contento y muy orgulloso porque me quedo en un Club al que quiero mucho. Como siempre digo, mi sangre es de color naranja. Esta es mi casa y estoy muy feliz de quedarme aquí. También de ser el capitán del equipo, que es algo increíble para mí. Ahora lo que quiero es seguir trabajando, quiero jugar mejor, mejorar cada año y ayudar al equipo lo máximo que pueda".

Con cuatro títulos en su palmarés taronja, el capitán se muestra ambicioso y señala que "me faltan más trofeos y quiero más con el Valencia Basket. Por eso me quedo aquí, me faltan más títulos y ojalá hasta que se acabe mi carrera pueda ganar estos que me faltan".