Rafa Martínez, camarero por un día en la boda de Marc Gasol

Los aficionados del Valencia Basket han tenido este domingo una divertida cita en el instagram de Fernando San Emeterio con el jugador taronja y su invitado, el excapitán Rafa Martínez. La primera de sus nuevas 'charlas de café' en la que ambos compartieron anécdotas, curiosidades y también risas. Como cuando el ahora capitán del Bilbao Basket recordó lo que le sucedió con Zach Randolph, exjugador de la NBA, en la boda de Marc Gasol.

"Se acercó a mí y estuvimos charlando sobre Omar Cook, que era compañero mio por aquel entonces y muy amigo suyo. Más tarde durante el cóctel me volví a acercar a él para hablar y me dio 100 dólares para que le trajera cerveza. Me empecé a reír porque no entendía nada y resulta que se pensaba que era el camarero. Ni se acordaba de la conversación de antes", recordó el escolta de Santpedor.

Por su parte San Emeterio se fue más años atrás, a cuando estando en Girona se llevó una caña de pescar a una concentración con el equipo. Como era de esperar Svetislav Pesic, que años después dirigiría también al Valencia Basket, le pilló. "Tenía un sexto sentido para esas cosas", dijo, aunque aclaró que no puso problemas.

Rafa Martínez, repasando sus cuatro años juntos en La Fonteta y varios de los motes que pusieron a sus compañeros (Joan Sastre era el 'fideo' Di María por su delgadez o Will Thomas era Del Bosque por su especial carácter), quiso agradecer a San Emeterio su capacidad para hacer piña dentro del equipo generando buena sintonía en la pista. "La forma en la que os divertís durante los entrenamientos y partidos tanto tú como Vives (con el que también mantiene una gran amistad) me vino muy bien. Me contagiasteis un poco", indicó recordando la llegada del alero cántabro a Valencia.

