Guillem Vives desvela quiénes son sus dos grandes ídolos

Tercera parada en la iniciativa de acercar a las estrellas de los primeros equipos del Valencia Basket a la Cantera y la Escuela para que aprendan de ellos y absorban su Cultura del Esfuerzo. Tras comenzar con Fernando San Emeterio y seguir con Anna Gómez, la actividad no para y esta vez ha sido Guillem Vives el protagonista.

De nuevo con cerca de 200 conectados en los picos de la charla y muchas más visualizaciones, los jugadores y jugadoras de L'Alqueria han podido conocer el lado más personal del jugador. Una vez más, la parte final de la charla, que se ha alargado 102 minutos, se ha reservado para las preguntas de los equipos de L'Alqueria, que han vuelto a tener una gran participación. Algunas de esas preguntas han servido para desvelar detalles como que su principal referencia en sus inicios fue Ricky Rubio o que su jugador favorito NBA es Stephen Curry. "Empezando en la penya si no te gustaba Ricky tenías un problema. Seguía mucho sus pasos, me gustaba mucho. De la NBA me quedo con Curry, me parece impresionante la habilidad que tiene, podría pasarme horas solo viéndole entrenar" decía.

Vives, que comenzaba "mandando un abrazo a todos los que sufren en esta situación" acercó su experiencia a los integrantes de la Cantera y la Escuela taronja y dejó constancia de lo importante que es para él la psicología, carrera que estudia a distancia actualmente. "Cada uno es un mundo, pero lo que les diría es que disfruten al máximo del baloncesto sobre todo en los entrenamientos y que sean conscientes de que están generando vínculos muy fuertes con los compañeros, que quedan para siempre. Hay que disfrutar de cada partido, de cada torneo. Son experiencias muy bonitas. Y luego intentar vencerse a uno mismo. Esa voz interior de los días complicados, que te dice que estás cansado, que no quieres hacer ciertas cosas. Hay que tomárselo como un reto y vencer a un rival que no es nada fácil" explicaba.

base catalán, incluso reconocía que hace listas de sus preocupaciones, y luego separa las que dependen de él. "Si me preocupa que el entrenador piense que no debo jugar mucho, eso no depende de mí, pero sí el trabajar al máximo para convencerle de lo contrario. Hay que centrarse en lo que depende de uno mismo" reconocía.

El jugador analizó su trayectoria, compartió experiencias y consejos y no dudó en responder a todas y cada una de las preguntas recibidas, en un nuevo ejemplo de que #EstoNOtienequePARAR y son buenos días para ampliar conocimientos y seguir mejorando.