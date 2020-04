El Valencia Basket devolverá entre el 30 y el 42 por ciento del pase a sus abonados

El Valencia Basket, una vez analizada la situación actual provocada por la crisis del coronavirus, devolverá entre un 30 y un 42% del dinero de los pases a sus abonados. Así lo explicaron este jueves durante una rueda de prensa en L'Alqueria del Basket el Consejero Delegado del club, Paco Raga, y el director de operaciones y relaciones institucionales José Puentes. Una rueda de prensa, por cierto, que fue noticia en sí misma al no realizarse de manera telemática, sino presencial adoptando todas las medidas de seguridad con los protagonistas y los periodistas sobre una de las canchas de la instalación.

Algo que se justificó argumentando que "es importante entrar en una normalidad manteniendo distancias seguridad", comento Raga, que antes pidió disculpas por un cambio de formato que se había realizado pocas horas antes. Hay que ir hacía esa "normalidad, poniendo los medios, aprendiendo a gestionar este miedo y temor", corroboró Puentes.

Ambos fueron los encargados de desgranar y explicar las interioridades del Plan Total #EstoPasará, y que en una de sus partes fundamentales incluye el apartado de que va a hacer con los abonos de la actual temporada tanto de los equipos masculino como femenino.

"Desde primer momento de la crisis hemos sido fieles a que esto no tiene que parar. En el Valencia Basket no hemos dejado de trabajar y buscar soluciones para todos los pilares que componen el club. Ahora, con una fotografía más clara de la situación y sabiendo que no se van a jugar más partidos en La Fonteta hemos podido cerrar este plan buscando cuidar los intereses de todas las partes. Medidas que se han podido ejecutar gracias al impulso de nuestros mecenas, Juan Roig y Hortensia Herrero, junto a otros pilares del club", explicó Raga justo después de solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento hace algunos días de Martín Labarta, eterno delegado de campo del club taronja, al margen de por los numerosos fallecimientos de las últimas semanas en España.

Fue José Puentes el encargado de entrar más en detalle y, en el caso del dinero de los abonados, y según como acabe la temporada para los equipos tanto masculino como femenino se harán los ajustes y una "translación siempre en beneficio del abonado. Una vez sepamos como termina cada competición haremos ese cálculo que será entre un 30% mínimo y un 42% lo que el cub va a devolver a sus abonados" del pase de la temporada. No sin antes dejar claro que "los aficionados son sagrados" para el Valencia Basket.

El director de operaciones y relaciones institucionales del club explicó que "si las competiciones no acabarán según el calendario y clasificación actual se llevarían a cabo los procedimientos oportunos. En cuanto a las entradas vendidas por anticipado se han devuelto ya. En el momento que acaben todas las competiciones realizaremos la devolución".

Además, insistió en el hecho que la intención del club es "devolverle a nuestros aficionados todas esas expectativas con las que compraron con el abono. No les podemos dar este gran espectáculo y, teniendo en cuenta que este año subimos los precios, es justo devolver a la gente lo que no van a poder disfrutar".

Por eso, aunque se podía haber puesto ese dinero como fondo para el abono de la temporada que viene "consideramos que lo más limpio es devolverlo y la temporada que viene ya se verá. De forma justa y honesta devolverle a cada persona porque somos conscientes que abonados lo están pasando mal", señaló Fuentes, a lo que Raga añadió que los "casos excepcionales se estudiarán, pero lo normal es devolverlo".

Jugadores, patrocinadores y empleados del club



José Puentes explicó también que "a nivel jugadores / as y los empleados se ha tomado una decisión acordada con todos ellos". "Teníamos una propuesta hace semanas de que querían ayudar y colaborar con el club y la sociedad. Pero les dijimos que hasta que no haya una foto más global nada. En este sentido, se acordó que los jugadores y jugadoras renuncian a un 4% de su salario anual, se juegue o no se juegue, así como los entrenadores jefe. Esto es sumar y ayudar al club, que es muy grande y tienen muchas personas a su cargo: Es un ejercicio de responsabilidad y compromiso". Además, informó que los "empleados tienen todos garantizado el 100% de su salario, incluidos los entrenadores de L'Alqueria del Basket".

En cuanto a los 54 patrocinadores y colaboradores con los que cuenta el Valencia Basket apuntó que "todos quieren sumar al club pese a que muchos están pasándolo muy mal, incluso del sector hotelero, y aún así todos afrontarán sus compromisos con el club, lo que es elogiable". Eso sí, matizó que se tratarán "calendarios de pago porque nos tenemos que ayudar para sacar esto" y que están "reinventando como comunicar sus marcas porque esto no tiene que parar".



L'Alqueria del Basket

En cuanto a L'Alqueria del Basket, José Puentes destacó que aunque "estamos haciendo muchas cosas" se devolverá el dinero del tercer trimestre a los padres de todos los jugadores y jugadoras. "Se paga en tres plazos, y obviamente la tercera cuota no se ha pasado ni se va a pasar. El que pagó por adelantado todo en septiembre se le va a devolver el dinero pese a que L'Alqueria está en marcha y se va a garantizar el salario a todos",concluyó.

