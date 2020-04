El Valencia Basket quiere volver "ya" a los entrenamientos

Una vez iniciada la fase desescalada por parte del Gobierno de España, el Valencia Basket advierte que va a "a intentar que la semana que viene se pueda ya entrenar. El club quiere ya", señaló Paco Raga, consejero delegado de la entidad taronja.

No obstante, y durante una rueda de prensa en la que se presentaron los detalles del Plan Total #EstoPasará, José Puentes, director de operaciones y relaciones institucionales, matizó que el club aprendió mucho "de lo que nos ocurrió en el partido del Milán". "Lo que se dice en una rueda de prensa es una cosa, y en la resolución otra. Estamos muy atentos a lo que dice el Gobierno y los políticos, pero más aún a las resoluciones. Y hasta que no leamos la letra pequeña€ cuando lo tengamos claro en el minuto cero, con todas las medidas de seguridad, volveremos a entrenar", señaló el dirigente valenciano.

Puentes puntualizó que hay que "poner en valor esta casa. Tenemos una instalación donde cada jugador puede tener su propia canasta y vestuario, con máquinas de tiro para devolverles el balón. Somos privilegiados, así que nosotros los primeros, pero antes lo tienen que aclarar. No nos vamos a saltar la ley, pero la vamos a rascar y no vamos a hacer que nadie nos la interprete".



Liga Endesa y Euroliga

La Liga Endesa y la Euroliga fueron otros de los focos de interés en esta comparecencia pública. Respecto a la primera, y el posible interés del club en albergar la fase final si acaba disputándose, Puentes aclaró que no se han postulado "a nada porque la ACB no ha mostrado aún los requerimientos". No obstante, subrayó que "en el momento que esté lo vamos a estudiar. Tenemos unas instalaciones que invitan a pensar que este pueda ser un lugar adecuado. Pero 'invita', no quiero crear expectativas. Los requerimientos necesitan afinarse tras las recomendaciones del Ministerio de Sanidad a través del CSD. A partir de ahí, cuando tengamos la foto tomaremos la decisión adecuada".

A este respecto, Raga añadió que en el club el formato de grupos propuesto "nos parece bueno, y a la mayoría de clubes igual".

Respecto a la Euroliga, indicó que "queremos que se juegue. La actitud de la Euroliga es que está buscando mil fórmulas, primero la salud y proteger a todo el mundo, pero tiene claro que esto no puede parar. Hay una dificultad porque cada país lleva un ritmo y nos consta que hay países interesados en acoger esta sede para una fase final. Estamos puntualmente y semanalmente informados, y están haciendo un trabajo brillante. Aguantarán hasta el último minuto que se pueda y si puede ser lo llevarán a cabo".

En cuanto a una hipotética planificación de cara a la próxima temporada por parte del Valencia Basket, el director de operaciones y relaciones institucionales taronja se mostró muy realista con la situación actual. "No nos estamos preocupando ahora, primero hay que saber como acabamos esta temporada, y luego trabajar duro como hemos hecho ahora. Tenemos que estar muy seguros de lo que se nos viene o podemos visualizar. La próxima temporada aún no la tenemos bien definida porque estamos preocupados por como acabar esta".

Ya por último, y preguntado por los plazos que se van cumpliendo dentro de la hoja de ruta del proyecto del Valencia Arena, Puentes resaltó que es una "muestra más de que esto no tiene que parar. Todo va en tiempo, conforme se había planificado, y nuestro proyecto a futuro está ahí. Por eso estamos construyendo todo a futuro. Visualizando también precisamente el Arena".

