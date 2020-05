Abalde: " Tener un objetivo a medio o corto plazo te ayuda a tener una motivación"

Mientras el Valencia Basket ya ha mostrado su voluntad de que los jugadores se reincorporen a los entrenamientos en sus instalaciones en las condiciones y en el momento en el que sea posible, el alero Alberto Abalde, como el resto de sus compañeros, mantiene la dinámica de entrenamiento en solitario que ha tenido las últimas semanas. El jugador taronja reconoce que "he intentado tener una rutina, levantarme temprano por la mañana y hacerlo ya por la mañana porque si no me cuesta un poquito más. Hasta ahora lo he llevado bastante bien, hay limitaciones, de espacio sobre todo, pero intentando estar activo, mantener la forma lo mejor posible y estar preparado para lo que venga".

Con la posibilidad de volver a entrenar en pista en los próximos días y las dos competiciones en las que participa el equipo taronja buscando la fórmula para acabar la temporada, Abalde señala que "la verdad es que es muy importante tener un objetivo a medio o corto plazo porque te ayuda a tener una motivación y saber que lo que estás haciendo es para algo. En ese aspecto nos ayuda ir teniendo algunas informaciones aunque está todo un poco en el aire porque todo depende de cómo evolucione el virus"

Pensando en ese hipotético regreso a la competición, Abalde reconoce que "será complicado. Necesitaremos un tiempo de adaptación, por eso es importante ahora mantenernos activos físicamente, para que después cueste un poco menos. Y mentalmente seguir conectados. Lo estamos intentando con las aplicaciones, conectándonos haciendo videoconferencias con el equipo para seguir hablando aunque no sea de cosas específicas. No hablamos de sistemas de juego ni del próximo partido porque no sabemos cuál va a ser. Pero sí intentar saber cómo estamos, vernos las caras y hablar un poquito de baloncesto, que nos ayuda a estar conectados en el equipo. Y cuándo volvamos, si volvemos, que todo sea un poquito más rápido"

Preguntado sobre lo que más añora del baloncesto, Alberto lo tiene claro: "Lo que más echo de menos es el día a día. Echo mucho de menos levantarme, ir a entrenar, ver a mis compañeros. No solo lo que es el juego en sí, que por supuesto lo echo mucho de menos. Tirar a canasta, entrenar, jugar, las sensaciones de los partidos, la competición. Pero también esos momentos de vestuario, de estar en el fisio no tratándonos sino hablando de nuestras cosas. Hablar con los preparadores físicos, con la gente del Club. Eso lo echo mucho de menos y tengo muchas ganas de volver ya"

En el tiempo en el que no está entrenando, Abalde desvela que "estoy leyendo mucho, estoy viendo muchas series, como todo el mundo. Intento no dedicar mucho tiempo a ver noticias porque me rayo un poco. Prefiero tener la información de cómo va la cosa una o dos veces a la semana máximo para no tener la mente en eso y ocuparla en otras cosas. Leyendo mucho y viendo series y películas"

Dentro de sus recomendaciones de ocio para estos días, Alberto nos da varias opciones: "He empezado un libro de Dan Brown que se llama "La Conspiración", que como dice su nombre va de conspiraciones y operaciones secretas y me gustan mucho esos temas. Y de series, ahora todo el mundillo del baloncesto está viendo la de Michael Jordan y los Bulls, que está muy chula y me está gustando mucho. Y recomendaría otra de Netflix que se llama Kalifat, que va de un atentado del ISIS en Suecia y me gustó mucho. Es un tema delicado y la serie impresiona, pero la recomiendo"