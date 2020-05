Óscar Yebra: "En el Valencia Basket han cambiado muchas cosas"

Más que interesante entrevista la que hemos mantenido recientemente con Óscar Yebra, exjugador internacional, histórico de la ACB y que durante las temporadas 2004/05 y 2005/06 defendió la elástica del Valencia Basket. Desde hace ya cinco años reside junto a su familia en China, el lugar donde comenzó la pandemia del coronavirus y dónde desarrolla su nueva actividad profesional como técnico. De sus sensaciones y cómo está viviendo esta nueva realidad en un país cuanto menos singular para los europeos, de su trabajo y, por supuesto, del Valencia Basket charlamos en este vídeo del cual avanzamos algunas pinceladas.

Crisis del coronavirus en China

Aunque reside en Dalián, en la provincia de Liaoning, un lugar relativamente alejado de Hubei y el famoso Wuhan, reconoce que es una "situación difícil para todo el mundo en la nueva realidad" y que hay que "intentar mantener ciertas rutinas que nos den cierta tranquilidad a nivel mental" así como "empezar a trabajar con normalidad porque ahora lo más importante es la salud".

En cuanto a como han sido estos últimos meses para él, explica que "no hay mucha diferencia con el resto del mundo. Al no ser un foco principal hemos sufrido ciertas medidas de restricción pero no reclusión obligada por parte del gobierno, aunque sí muchos meses con restricciones. Siguen cerradas las instalaciones deportivas, muchos colegios, cines€ pero hemos podido seguir saliendo a la calle a hacer cosas y eso lo ha hecho más llevadero pese a ser una situación compleja y que requiere de paciencia".

Desde esa posición de avanzadilla, quiere dar un "mensaje de responsabilidad social y respeto por las normas y medidas para protegerse uno mismo y a los demás. Aquí lo hemos tenido muy claro, la utilización de las mascarillas, de los guantes según donde vayas, la distancia social€ Hay que olvidarse de lo que a uno le apetece hacer y pensar en lo que a la sociedad le va a beneficiar si queremos recuperar la normalidad. Lo que no tiene sentido es que la gente pretenda volver a lo que era su vida anterior cuando las cosas no están ni mucho menos cerca de lo que era su vida anterior".

En este sentido, y ante determinados comportamientos que ha visto, por ejemplo, en España, el leonés subraya que "el sistema sanitario está sufriendo a nivel mundial, hay gente que está sufriendo pérdidas y pasándolo muy mal con este problema, y lo que no me parece justo ni responsable es que otras personas antepongan su bienestar o incluso su ocio cuando los países no están preparados para soportar una carga sanitaria, social y económica como la que se está soportando".

Era obligado preguntarle, estando relativamente tan cerca de Wuhan y residiendo en un país como China, sus impresiones acerca de lo que había y sigue contando el gobierno chino respecto a la pandemia. "No puedo decir mucho. Es la misma percepción que pueda tener otra persona en cualquier otro país. Saber hasta donde se está compartiendo la información real tiene importancia, pero sobre todo para la gente que está investigando el origen y está tratando de atajar esto y que no vuelva a suceder esto. Para nosotros la situación no varía mucho, pero tampoco podría decir mucho porque a nivel informativo al no poder leer ni entender chino al cien por cien recibo más información de medios occidentales que de lo que sucede aquí", señaló.

Trabajo en China

Cambiando de tercio, hablamos un poco de su trabajo en China y de las razones que le llevaron a marcharse hasta allí en 2015. "Vine para trabajar, vivir una experiencia diferente y aprovechar lo que el deporte me puede ofrecer una vez acabada mi carrera como jugador para poder proveer a nuestro hijo de una educación diferente basada en otras cosas, y expandir horizontes que a nosotros como familia nos ha gustado mucho. Hemos tenido experiencias en Francia, cuando estuve en Irán y cuando surgió esta oportunidad en China lo valoramos a nivel familiar, no sólo profesional, y nos pareció que era la mejor decisión. Hasta ahora nos ha ido bien y no nos arrepentimos de nada", comentó un jugador con 15 temporadas ACB a sus espaldas en equipos como León, Valladolid, Gijón o Valencia Basket.

"Al principio fue duro, son países y culturas diferentes, idiomas diferentes, pero lo acogimos como un reto, como una aventura y además sin fecha de caducidad. Eso es lo que nos ha ayudado desde el primer momento a hacer de esta nuestra casa y de esta nuestra sociedad, adoptando muchos de los hábitos que los ciudanos chinos tienen. Al principio es un cambio importante, un cambio fuerte, pero lo hemos llevado bien", continuó explicando.

En cuanto a su trabajo, actualmente como técnico asistente en los Macao Black Bears de la Asian Basketball League, confiesa estar "contento. Es un proyecto que me hacía mucha ilusión y que se ha visto truncado (temporalmente por la pandemia del coronavirus). Desde que estoy aquí he trabajado en diferentes proyectos deportivos, con niños en escuelas de baloncesto más pequeñitos, a entrenar en un equipo universitario y ahora en Macao. También un proyecto deportivo que me permitió conocer algo mejor como se funciona el deporte federativo gubernamental, y el trasfondo del deporte escolar".



Etapa en el Valencia Basket y perspectiva actual

Hablamos, como no podía ser de otra manera, de sus años en en el Valencia Basket. Una etapa complicada para él. "Lo recuerdo como dos años difíciles, pasando de una emoción muy grande al principio porque era una oportunidad de estar en un club grande a luego unas sensaciones agridulces por como se desarrolló todo. La primera temporada el equipo tuvo muchas lesiones y pasamos muchos problemas, la segunda volvimos a tener también muchas lesiones, con muchos cambios€ fueron dos años que evidentemente fueron importantes en mi carrera pero no tengo unos recuerdos que se decanten especialmente a un lado u otro. El primero mejor a nivel individual que el segundo, pero si tengo la sensación de que trabajé y lo dí todo para poder echar un cable y este sentido tranquilo y orgulloso", subraya el que fuera alero taronja.

Pese que en lo deportivo fue difícil, lo cierto es que tanto el leonés como su familia se quedaron luego a vivir en L'Eliana durante varios años. "Estuvimos a gusto desde el principio en L'Eliana, buscábamos estabilidad familiar y la encontramos durante bastante tiempo. Justo antes de venirnos a China. Valencia es un sitio en el que tengo amigos, gente a la que aprecio muchísimo y con la que siempre estaré conectado en este sentido. Es un sitio con el que me siento cercano", puntualiza.

Respecto al 'nuevo' Valencia Basket admite que "han cambiado muchas cosas, se ha evolucionado en muchos aspectos y los resultados deportivos así lo dicen. He mantenido conversaciones con Chechu Mulero, Pedro Martínez, Javier Vilaplana€ En el Valencia Basket han marcado una línea muy interesante en cuanto a baloncesto formativo con la línea de L'Alqueria del Basket. A nivel ACB y Euroliga deben ser considerados, y ya lo son, como uno de los grandes de Europa. Están en la línea de seguir creciendo aunque evidentemente hay años más complicados que otros, pero en general es un equipo que, sobre todo desde la época en que llegó Pedro Martínez y ahora Ponsarnau, disfruto viendo jugar".

Por último, también tuvo palabras de elogio para L'Alqueria del Basket ya que "a cualquiera que se dedicase al baloncesto formativo le encantaría formar parte de un proyecto como L'Alqueria del Basket. Es obvio, pero lo que veo desde aquí es que el Valencia Basket quiere crecer, quiere crear algo más que un club de ACB y va en la buena línea".