El 'milagro taronja' para la desescalada

Tercera semana de entrenamientos en L'Alqueria del Basket para la primera plantilla masculina del Valencia Basket en esta desescalada de la pandemia del coronavirus hacia la nueva normalidad.

El alero Fernando San Emeterio recalca la importancia de contar con unas instalaciones como las del conjunto taronjam, en las que, asegura, "estamos cogiendo ritmo, de momento trabajando individual y la verdad que contento".

"Todos los miedos que pudieras tener, una vez entras aquí a estas instalaciones, desaparecen viendo como está organizado todo. Como podemos cada uno ducharnos en nuestro propio vestuario, cada uno podemos entrenar en nuestra pista. La verdad es que somos afortunados de tener estas instalaciones y poder trabajar así", comenta el cántabro.

El jugador es consciente de que las instalaciones de L'Alqueria del Basket "no están pensadas para esto, pero parece que se hubiese pensado para este tipo de cosas".

Y aunque lamenta que no se puedan usar para su propósito habitual, celebra que estén pudiendo beneficiarse de contar con ellas: "Por un lado es mala suerte porque en teoría son para los chavales jóvenes, niños, cantera, que quieren disfrutar del baloncesto y ahora no están pudiendo. Pero al menos a nosotros tener esta maravilla nos está sirviendo para poder entrenar, para no tener riesgos y para no pensar en nada más que entrenar tu baloncesto y ponerte en forma".



Ganas de volver a competir

La primera plantilla taronja sigue dando pasos adelante en su preparación con el objetivo de volver a jugar esta misma temporada, ya que como reconoce Fernando, "tenemos ganas de volver a competir. Evidentemente siempre queremos máxima seguridad y que la salud sea lo primero. Pero sí que es verdad que por otro lado tienes ganas de jugar, de competir".

Las próximas semanas serán decisivas para conocer el futuro inmediato de las dos competiciones y San Emeterio espera poder volver a jugar: "Ojalá se pueda reanudar todo". Pensando en el torneo final de la Liga Endesa, el alero taronja señala que "al final es un campeonato de Liga lo que está en juego y que creo que el formato se ha reaccionado bien y va a estar chulo. Así que hay que prepararse para estar al máximo posible para intentar ir a por ello".