Esto le costaría al Valencia Basket acabar la temporada en la Euroliga

La Euroliga tiene desvelará este lunes si, como era su intención, reunirá a los 18 equipos en una sede única entre el 4 y el 26 de julio para finalizar la temporada. En el mismo se disputarían las seis jornadas pendientes de la fase regular y, posteriormente, los ocho primeros diputarían unos playoffs a un partido para decidir al campeón. Belgrado y Kaunas parten como grandes favoritas si finalmente hay consenco, aunque también optan otras ciudades como Ljubljana, Salónica, Atenas, Colonia, Antalya y Ankara.

Sería una manera de minimizar las perdidas económicas para el toreo aunque no todos los equipos lo ven así pues el desembolso para acometer este 'improvisado' final de campaña a causa de la pandemia por el coronavirus sería más que importante. Así, entre alojamiento, dietas, vuelos chárter (recordemos que no hay vuelos regulares ahora mismo), e incluso tests PCR, cada uno de los clubes se gastaría entre 100.000 y 150.000 euros.

Una cantidad perfectamente asumible para el Valencia Basket, al que además le va mucho en juego al estar muy cerca de los ocho primeros, lo que le daría el billete para la próxima edición de la máxima competición continental. Otros sin embargo, no lo ven así. Es el caso de aquellos que no tienen opciones en el torneo, o de otros sin licencia A que quieren saber si el próximo curso reptirán en la Euroliga antes de acometer un esfuerzo de estas características.

"Es mucho dinero", indica Pavel Astakhov, general manager del Khimki en declaraciones al medio ruso Izvestia. "Es un tema importante porque no tenemos una licencia de Euroliga permanente. Necesitamos saber si nos quedamos o no", destacó. Una postura para nada aislada y que podría aconsejar dar por terminada la temporada este mismo lunes.

