Labeyrie la lía en una entrevista en L'Equipe

El pívot del Valencia Basket Louis Labeyrie ha concedido una entrevista a L'Equipe con algunas declaraciones que no han sentado bien en el seno del club, y que a última hora de la tarde trató de matizar.

Horas antes, el rotativo galo hacía referencia a sus impresiones sobre la suspensión de la liga francesa, de la Euroliga, y la situación en España, donde ya entrenan los equipos a la espera de conocer este miércoles la sede única para la fase final de la Liga Endesa, entre las que figura València.

"Sinceramente, no es por la belleza del deporte. Vamos a jugar porque la televisión paga los derechos, todos estamos de acuerdo en eso. Es la pura y dura verdad", declaró tajante Labeyrie.

También se refirió al confinamiento de estas semanas, y criticó los aplausos de las ocho de la tarde durante dos meses, un homenaje de la ciudadanía a los médicos, doctores y sanitarios que luchan contra la COVID-19. "El encierro, privar al ser humano de su libertad primaria, la de moverse, me sorprendió. Eso y los aplausos a las ocho. Pagas tus impuestos, ya has aplaudido", zanjó.

También se refirió a la rebaja salarial del 4 por ciento: "Es el equivalente a unas pocas cajas de vino. Creo que el club lo hizo para ser como los demás, porque en otros lugares también lo hicieron". Y sobre su actividad durante el encierro: "He hecho más yoga que deporte. Doy gracias al Señor porque tengo una capacidad de recuperación fenomenal".



Pequeña matización por la tarde

Después de que sus declaraciones en la entrevista levantaran un revuelo considerable, el francés culminó la tarde matizando sus palabras sobre los sanitarios a través de Twitter: "Me imagino que la gente está sorprendida por mis comentarios sobre las enfermeras. Quiero aclarar mi posición, no desprecio esta profesión esencial; solo quería señalar que los aplausos no iban a mejorar sus vidas. Sinceramente quería aclarar mi pensamiento y mi posición".