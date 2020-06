Queralt Casas, primera MVP nacional del Valencia Basket

La Liga Femenina Endesa ha dado a conocer este lunes el resultado de las votaciones a jugadora nacional más valiosa de la competición, y el galardón vuelve a ser taronja, con Queralt Casas siendo la elegida. La Federación Española había iniciado previamente el proceso de desvelar los nombres que conforman el quinteto ideal, en el que Queralt Casas había sido ya la representante taronja, siendo elegida mejor escolta.

Será por lo tanto el tercer galardón para el Club, tras ser designada Raquel Carrera jugadora nacional sub 23 con mayor proyección.

La escolta catalana ha salido vencedora de un proceso público de votaciones del que han formado parte los entrenadores, capitanas, aficionados y expertos del Área Deportiva de la FEB, recibiendo así un premio que pone más aún en valor el gran primer año que ha completado al máximo nivel.

La votación se ha decantado gracias a los votos de unos entrenadores (44%) y capitanas (43%) que han "sufrido" en primera persona durante el presente curso el carácter ganador de una jugadora única.

"Hace unos días agradecía los votos de todos aquellos que me eligieron como mejor escolta de la temporada y hoy quiero reafirmaron mi agradecimiento a todos aquellos que me habéis ayudado a alcanzar este premio como mejor jugadora nacional de la LF Endesa. Quiero agradecer a Federación, capitanas, entrenadores y aficionados su apoyo, pero también quiero tener un recuerdo para las otras dos candidatas porque tengo un gran aprecio tanto por Laura Gil como por Vega Gimeno. Con ellas he compartido muchas cosas desde que comenzamos juntas en esto en la Blume y me siento muy contenta por la temporada que han hecho. A nivel personal, este premio supone todo un orgullo para mí en un año en el que me he sentido muy cómoda con Valencia Basket y en el que he disfrutado mucho con mi regreso a la LF Endesa" dice la jugadora en declaraciones a FEB.

Queralt Casas había promediado esta temporada 11.3 puntos, 5.3 rebotes y 3.7 asistencias para 14 de valoración en 24 partidos disputados, en los que ha estado sobre la pista más de 30 minutos, siendo pieza clave en la gran temporada de Valencia Basket.