¿A qué se debió la polémica salida del Valencia Basket de Nacho Rodilla en 2003?

Hace apenas unos días fue elegido por nuestros lectores y el resto de aficionados al baloncesto como el mejor base de la historia del Valencia Basket imponiéndose a jugadores del nivel de Nando De Colo, Sam Van Rossom, Guillem Vives, Antoine Diot o Salva Díez. Con él, con un hombre que tiene retirado su dorsal número 11 en lo más alto de La Fonteta, quisimos charlar sobre este reconocimiento y muchas otras cosas relacionadas con su carrera y también tras ella. Algunas de ellas ciertamente controvertidas y que cobran una dimensión diferente al ser contadas muchos años después. Él es Nacho Rodilla.



Pandemia del coronavirus

De esta extensa entrevista, que se puede seguir íntegramente en el vídeo que adjuntamos, hemos querido extraer algunos apuntes. El base de Llíria, como prácticamente todo el mundo, ha pasado por un"bajón" lógico durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, pero nos explica que está ya con "ganas de salir y recobrar un poco de vida", no sin dejar claro que también hay "un cierto temor porque no se puede mirar atrás sin ver lo que ha pasado".



Mejor base de la historia del Valencia Basket

Sobre su elección como mejor base de la historia del Valencia Basket, asegura que "es un grandísimo reconocimiento. Hay cosas que te quedan en el recuerdo como son los títulos, pero este reconocimiento también. Que la afición reconozca lo que has hecho por delante de jugadores de tan alto nivel es un orgullo y para decirlo bien alto".

De esa dura competencia apuntó que "todos son grandísimos jugadores que han dado muchísimo al Valencia Basket. Mi temor era un poco que muchos de estos jugadores están jugando en la actualidad y pensaba que sería difícil batirles porque sus actuaciones son más recientes. La competencia ha sido muy grande y eso me hace estar aún más orgulloso porque demuestra el gran valor que tiene".

Trayectoria en el Valencia Basket

Permaneció bajo la disciplina del Valencia Basket desde 1994 a 2003, una etapa que resume como "su mejor momento". "Acaparó prácticamente toda mi carrera deportiva, era el equipo de mi tierra. Significó mucho, consagrando al equipo entre los mejores de España y Europa. Se hicieron muy bien las cosas y se dieron pasos adelante", destacó



Lo mejor y lo peor de esa etapa

Hablando de lo mejor y lo peor de aquellos años, recuerda en la vertiente positiva que "lo mejor fue el crecimiento tan grande de año en año, hasta ganar ese primer título europeo y el paso a la Euroliga". En cuanto a lo peor no tiene dudas.

"Lo peor a nivel personal y que más me dejó tocado fue mi salida del Valencia Basket. No tengo porqué engañar a nadie. La temporada anterior se consiguieron grandes éxitos y a nivel personal estuve bien, por eso era complicado que a nivel mental lo pudiera asumir", subrayó con cierta amargura.



Polémica salida de la entidad 'taronja'

Han pasado 17 años, pero todavía le cuesta hablar de ello. Su salida del Valencia Basket fue polémica, controvertida y sobre todo inesperada. "Fue extraño. Sucedieron una serie de cosas que precipitaron la situación. De repente todo dio un giro tras haber estado jugando de titular, rindiendo a buen nivel y muchos minutos la temporada anterior. Mi representante entonces (Gorka Arrinda) provocó unas cosas a mis espaldas y llevó todo a una situación provocada. Yo me dí cuenta ya en la situación y lo que se intentaba llevar a cabo, me encontré con una situación casi final y fue cuando renuncié a ir a esa rueda de prensa. En ningún momento tenía constancia de que esto fuera a ser así", confesó.

"Se precipitó todo tras meterse en una vorágine a la figura del club, se le metió en este rollo provocado por Gorka Arrinda. Cuando ya te metes en esa bola se llegó ahí cuando además tenía tres años más de contrato. Era difícil un punto de retorno llegados a aquel punto. Mi sentimiento es un poco de llegar a una situación creada y forzada donde no se quería llegar", resumió el edetano

Rodilla dejó el Valencia Basket en 2003, y su destino fue Lleida. "No asumí que estaba fuera de Valencia Basket hasta pasar la temporada entera en Lleida. Toda la situación estaba enlazada por parte del que era mi representante, una conclusión a la que llegué tras la llamada de Edu Torres, entrenador del Lleida entonces. Pasé un año difícil y fue en Italia donde me reencontré conmigo mismo en mis dos siguientes temporadas", explicó.



El momento de la retirada...y el después

Su retirada llega por un problema de espalda cuando estaba en Bolonia, y luego también una ciática. "Aunque tengo ofertas para jugar en la ACB decido retirarme porque mi nivel de juego iba a ser menor", explica.

"Tenía claro que me quería seguir dedicando al baloncesto, porque es lo único que sé hacer al 100% y conozco todos los ámbitos", indicó, al tiempo que nos explicó sus diferentes experiencias. Reconoce que el después "no es fácil". "Es una realidad, si no estás metido en un club de nivel es muy difícil ser profesional de esto", admite.-

"Tienes que rehacerte y volver a empezar de alguna manera dentro de lo que tú conoces. Y no es sencillo", subraya, razón por la que, entre otras cosas, ha participado en diferentes charlas de la ABP para orientar a los jugadores actuales porque después no es fácil una salida a nivel laboral.

Afortunadamente no ha sido su caso, pues "por suerte en mi tierra tengo ese reconocimiento por todo el mundo y estoy cómodo y muy a gusto con mi faceta de analista y comentarista en À Punt actualmente".



Selección española€ y una 'espinita' clavada

Vivió muy buenos momentos con la selección española después de ser reclutado por Lolo Sainz tras la final de la Copa del Rey de 1998 en Valladolid, donde fue nombrado MVP. Sin embargo, siempre le quedará la 'espinita' de no haber sido olímpico tras lo acontecido durante la concentración para Sidney'2000. Un año en el que fue elegido Mejor Jugador Nacional de la ACB. Lo más importante, confiesa, es que años después ha vuelto a hablar con Lolo Sainz y que incluso le ha perdonado.

"Fue una decepción grande. También hago unas declaraciones al llegar a Valencia que no fueron muy afortunadas al insinuar que me olvidaba de la selección para centrarme en el Valencia Basket. Eso trascendió más allá y aunque se destacó desde la prensa nacional que debía volver en temporadas posteriores, no fue así", apunta el exjugador.



Breve regreso al Valencia Basket

Tras su retirada regresó al Valencia Basket, aunque de forma efímera. "Había una estructura deportiva marcada y estuve un poco de enlace en la cantera y otras cosas junto a Miki Vukovic", explica.

"Era un poco ubicarte en algún sitio", reconoce, aunque fue difícil. "Terminó rápido porque intenté buscar un camino para estar en otra dinámica", además de que "tampoco hubo continuidad en el tema deportivo, hubo muchos altibajos, y eso hizo que la cosa no fuera más estable".



Vida actual

En la actualidad destaca que se siente "cómodo viviendo el baloncesto de distintas maneras. He ido encontrando varias cosas que me dan satisfacción". "El proceso que he hecho es para seguir formándome en distintos ámbitos: entrenador, director de cantera, coordinador, comentarista y analista en televisión y radio, un poco tocando todo porque me gusta y quiero vivir el baloncesto de cerca", matiza.



El Valencia Basket en este momento

Respecto al Valencia Basket actual, al club, asegura que "el crecimiento es muy grande, cada año da un paso más y está entre los mejores de Europa. Es tremendo lo que se está haciendo con una idea de forma de funcionar muy interesante, con jugadores de máximo nivel pero también muy implicados y dándoles continuidad. Es bestial, algo muy grande".



Fase Final ACB

En cuanto a la Fase final de la ACB que se celebrará en Valencia del 17 al 30 de junio, Rodilla indicó que "la confección de esta fase final me parece interesantísima. Abre muchas puertas a varios equipos, y al Valencia Basket un pelín más al poder jugar en tu pista, conoces tus dimensiones, te sientes cómodo, a gusto, eso va a favorecer tu rendimiento".

"A un partido va a haber factores determinantes como el tema físico. Ahí el Valencia Basket ha tenido un período de inicio más temprano que otros equipos. Al Valencia Basket le otorga un puntito de poder hacer otra vez algo grande como podría ser pelear por el título", subrayó el edetano.



Opciones 'taronja' al título

"Analizando plantilla por plantilla Real Madrid y Barça en una dinámica de playoffs normal hubiesen sido imbatibles, pero en este formato, y estando aquí, veo opciones al Valencia Basket aún reconociendo el potencial del equipo de Laso y Pesic", señaló Rodilla, para el que estos dos equipos "son las dos mejores plantillas de la Euroliga, pero a un partido ya se vio en la Copa del Rey que se les puede ganar y donde se eliminó al Barça. Veo capaz al Valencia Basket de batir a cualquiera".

