[María Pina] "El baloncesto no debe serlo todo"

L'Alqueria del Basket ha efectuado una nueva parada en la iniciativa de acercar a las estrellas de los primeros equipos de Valencia Basket a la Cantera y la Escuela para que aprendan de ellos y absorban su Cultura del Esfuerzo. Tras comenzar con Fernando San Emeterio y seguir con Anna Gómez, Guillem Vives y Leticia Romero, la actividad no para y esta vez ha sido María Pina la protagonista.

Con más de 200 espectadores de los equipos de formación en la charla y muchas más visualizaciones, los jugadores y jugadoras de L'Alqueria han podido conocer el lado más personal de la jugadora. Una vez más, la parte final de la charla, que se ha alargado 80 minutos, se ha reservado para las preguntas de los equipos de la instalación, que han vuelto a tener una gran participación.

Algunas de esas preguntas han servido para desvelar detalles como que Sonja Vasic es una de sus principales referencias, Anna Gómez la jugadora con la que mejor conecta en la pista o que la mejor lección que ha aprendido es conocer más sus limitaciones que sus puntos fuertes a la hora de crecer en su carrera.

Pina, además, quiso aconsejar a todos los futuros jugadores y jugadoras que quisieran seguir sus pasos: "Es muy importante desarrollarse como personas paralelamente al baloncesto, que no debe serlo todo. Lo importante es intentar hacer lo máximo que puedan, el camino ya irá marcando lo que vas a ser. Y a nivel personal que nunca dejen de ser ellos, que sean valientes. El baloncesto tiene muchas cosas y hay que dejarse guiar por los entrenadores" decía.

La protagonista, además analizaba el proceso de recuperación de su lesión. "Fue un momento duro, pero estoy muy muy bien. A finales de mes hará 6 meses desde que me operé, mi cuerpo está respondiendo bien al trabajo. Ahora toca incrementar trabajo y hacer rehabilitación y va bien. Sacas fuerzas de donde no las hay y hay que permitirse tener malos días y que eso sirva para coger carrerilla. No desfallecer, confiar. Es una carrera de fondo" aconsejaba a todos.

La jugadora analizó su trayectoria, compartió experiencias y consejos y no dudó en responder a todas y cada una de las preguntas recibidas, en un nuevo ejemplo de cómo hay que aprovechar la ocasión para seguir activando la mente #EActíVate y son buenos días para ampliar conocimientos y seguir mejorando.

