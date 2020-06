Rafa Martínez, elegido mejor escolta de la historia del Valencia Basket

Desde SUPER iniciamos hace algunos días la votación para elegir al mejor quinteto de la historia del Valencia Basket. Y lo hicimos comenzando por el puesto de pívot, donde se impuso con claridad Bojan Dubljevic, al que siguió la elección del mejor base, donde el ganador fue Nacho Rodilla. Es ahora el turno de felicitar al mejor escolta, reconocimiento que ha recaído en Rafa Martínez.

La aceptación ha sido máxima de nuevo con cerca de 2.000 votos registrados entre nuestros lectores y aficionados. Rafa Martínez, Víctor Luengo, Sandro Abbio, Matt Thomas, Pau Ribas e Igor Rakocevic fueron nuestras propuestas basadas no sólo en el talento y calidad de los jugadores, sino también en su compromiso, temporadas en el club, títulos obtenidos o identificación con La Fonteta.

Una vez computados todos los votos, en concreto, 1956, el ganador con una amplía diferencia ha sido Rafa Martínez. El de Santpedor se ha llevado el 74% de los votos, un total de 1450, con lo que a juicio de los participantes en la encuesta es el mejor escolta que ha pasado por las filas del Valencia Basket en sus 34 años de historia.

Argumentos no faltan, eso está claro, pues a sus impresionantes números individuales a lo largo de once campañas en el club puede añadir un importante palmarés con la elástica taronja. No en vano, el jugador catalán ha conquistado con el Valencia Basket la Eurocup de 2010, 2014 y 2019, además de la Liga endesa 2016/17 y la Supercopa Endesa 2017. Además, con 5589 puntos anotados es el máximo anotador de la historia del Valencia Basket.

Le sigue otra leyenda del Valencia Basket, un valenciano que tiene su dorsal número 15 retirado en lo alto de La Fonteta. Víctor Luengo que cuenta en su palmarés con la Copa del Rey de 1998 y la ULEB Cup de 2003. Igor Rakocevic ha acabado tercero en las votaciones y Matt Thomas cuarto. Pau ribas y Sandro Abbio, han cerrado la encuesta entre los mejores escoltas que han vestido la camiseta de la entidad valenciana.

