Marie Gülich, calidad WNBA para Valencia Basket

El proyecto femenino de Valencia Basket ya mira al futuro y sigue dando pasos. Tras otra temporada cumpliendo la hoja de ruta establecida y mejorando resultados, logrando la primera victoria en una Copa de la Reina, alcanzando la cuarta posición en liga regular y los cuartos de la Eurocup Women, el equipo de Rubén Burgos continua con sus movimientos buscando dar un paso más en la 2020-21.

Con ese objetivo, el Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la jugadora internacional alemana Marie Gülich (pívot, 1.95, 26 años), para que se sume al proyecto taronja la próxima temporada. La jugadora se une así a Lorena Segura, Raquel Carrera y Queralt Casas, que ya tenían contrato en vigor para la próxima campaña, a María Pina, Anna Gómez y Leticia Romero, renovadas por el club y a las recién incorporadas Laura Gil, Laura Juskaite y Cristina Ouviña.

"Estoy muy emocionada de unirme a la familia y formar parte de club, no puedo esperar a estar allí. Espero no solo ganar partidos, sino ser mejor cada día. Tengo ganas de conocer a mis compañeras y especialmente a los aficionados, no puedo esperar a vivir todo eso, jugar en el pabellón, así que os veo pronto" dice la jugadora a la familia taronja.

Marie Gülich, ha sido internacional en todas las categorías de formación con Alemania y actualmente es pieza importante de su selección absoluta. Se desarrolló como jugadora en la Universidad de Oregón, en la que promedió 17.5 puntos y 9.1 rebotes en su último año, terminando con el 4º mejor porcentaje en tiros de campo en la historia de la institución.

Drafteada en primera ronda para la WNBA en el puesto 12, acumula dos participaciones en la competición, con Phoenix Mercury primero y Atlanta Dream después, cogiendo cada vez más experiencia.

Esta última temporada, la pívot ha formado parte de la plantilla de Arka Gydnia, disputando tanto la liga polaca como la Euroliga, en la que ha promediado 9.3 puntos por partido y 6.7 rebotes para 13.5 de valoración.



Trayectoria deportiva

2014-18. Oregon State (NCAA).

2018. Phoenix Mercury (WNBA).

2018-19. Venezia (Liga italiana y Eurocup).

2019. Atlanta Dream (WNBA).

2019-20. Arka Gydnia (Liga polaca y Euroliga).

Junio 2020. Valencia Basket

También te puede interesar: Calendario y horarios de la Fase Final ACB